- Экономические вопросы предупреждения о возможном сокращении инициатив помощи

Палата индустрии и торговли в Баден-Вюртемберге (BWIHK) подняла тревогу в связи с сокращением финансирования для экономики в новом двойном бюджете. Президент Кристиан Эрбе заявил агентству ДПА в Штутгарте, что программы поддержки экономики, такие как Invest BW, Инновационные ваучеры и Премия за цифровую трансформацию Plus, не должны сокращаться. "Эти инициативы должны быть защищены от сокращений". Эти программы доказали свою эффективность и особенно важны для малых и средних предприятий.

Эрбе заявил, что поддержка движется в правильном направлении, так как правительство поддерживает своих новаторов и интеллектуалов. "Фокус на исследованиях и инновациях. Эти области особенно важны в трудные экономические времена". Правительство не должно вводить новые концепции финансирования, а должно создать благоприятную среду для крупных проблем. Недавно министр-президент Винфрид Креtschmann (Зеленые) заявил, что следующий бюджет будет приоритетно поддерживать секторы, такие как цифровизация, безопасность и исследования.

Необходима программа для перехода предпринимательства

В настоящее время правительство земли в сотрудничестве с Зелеными и ХДС разрабатывает стратегию бюджета на 2025 и 2026 годы, которая должна быть утверждена парламентом земли к концу года. Переговоры по бюджету в этом году интенсивны из-за сокращения средств для новых проектов по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, поскольку это последний бюджет текущего законодательного срока, проекты, не включенные в бюджет, могут иметь минимальные шансы на реализацию до следующих регулярных выборов в земельном парламенте весной 2026 года.

Одновременно представитель ассоциации выступал за дополнительное государственное вмешательство в сферу передачи бизнеса. Необходима специальная, государственная программа, чтобы предоставить всестороннюю консультацию будущим владельцам бизнеса во время процесса передачи. Смена поколений является важной темой. "Она играет значительную роль в создании стоимости и сохранении рабочих мест". По данным BWIHK, 27 000 компаний в земле активно ищут преемника. На каждые пять компаний в земле приходится только один потенциальный покупатель.

Комиссия должна внимательно следить за переговорами по бюджету, чтобы убедиться, что программы поддержки бизнеса, такие как Invest BW и Инновационные ваучеры, не пострадали от сокращения средств. Успех этих инициатив, которые являются критически важными для малых и средних предприятий, должен быть приоритетом для Комиссии в стратегии бюджета на будущее.

В свете того, что правительство в следующем бюджете фокусируется на секторах, таких как цифровизация, безопасность и исследования, Комиссия может рассмотреть возможность выравнивания своих усилий с этими приоритетами, чтобы гарантировать продолжение поддержки инноваций и исследований в бизнесе.

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