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Федеральные земли ГерманииНовостиЭкономическое замедление

Экономический спад приводит к росту безработицы

Трудовой рынок юго-запада по-прежнему испытывает tension, без признаков восстановления. Количество безработных выиграло дурная в августе.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Региональная власть публикует статистику безработицы в августе (историческая фотография)
Региональная власть публикует статистику безработицы в августе (историческая фотография)

- Экономический спад приводит к росту безработицы

В Баден-Вюртемберге вновь выросло число безработных. В августе их количество достигло 283 913 человек - рост на 14 720 человек или 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В результате безработица выросла на 0,2 процентных пункта, достигнув 4,4%, согласно данным регионального отделения Федерального агентства занятости в Штутгарте.

Сложная экономическая ситуация оказывает давление на рынок труда. Тем не менее, обнадеживает то, что компании придают значение удержанию квалифицированных сотрудников и непрерывному обучению. На данный момент с службой занятости зарегистрировано около 26 200 незанятых обучающих мест. Уровень безработицы был немного выше, чем в предыдущем году. В августе 2023 года показатель безработицы составлял 4,1%. Федеральное агентство занятости использовало данные до 14 августа для своих статистических оценок.

Замедление экономики оказывает заметное влияние на различные секторы, в том числе и на занятость. Продолжающиеся трудности в экономической ситуации привели к росту числа безработных в Баден-Вюртемберге, в августе было зарегистрировано 14 720 новых безработных, что способствует экономическому спаду, вызванному замедлением экономики.

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