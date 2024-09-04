- Экономический спад, отмеченный многочисленными банкротствами в сфере предпринимательства в Тюрингии

В регионе Тюрингия наблюдается рост числа компаний, столкнувшихся с финансовыми трудностями и оказавшихся в кризисе. Статистическое управление в Эрфурте сообщает, что в первом полугодии 2024 года количество банкротств предприятий увеличилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в результате чего 150 компаний столкнулись с невыплатами или чрезмерными долгами.

Будущее 949 рабочих мест находится под угрозой, в зависимости от результатов этих процедур банкротства. Статистическое управление оценивает сумму долга перед кредиторами этих компаний, в основном поставщиками и сервисными компаниями, в размере около 83 миллионов евро.

Особенно в строительном секторе банкротства были частыми. В этом секторе было зарегистрировано наибольшее количество случаев - 31, с серьезными проблемами в жилищном строительстве. Среди сервисных компаний было 22 банкротства, среди автосалонов и мастерских - 18, а в промышленном секторе - 17 случаев.

С января по июнь 2024 года районные суды Тюрингии рассмотрели в общей сложности 1099 процедур банкротства, в том числе банкротства потребителей, наследственных дел и дел, связанных с бывшими индивидуальными предпринимателями. Согласно Статистическому управлению, это на 65 дел меньше, чем в предыдущем году. Почти 93% этих дел были возбуждены, и 16 завершились планом реструктуризации долга. Суды оценивают общую сумму требований кредиторов в размере около 145 миллионов евро.

В свете растущих финансовых проблем тюрингских предприятий растет озабоченность необходимостью более прочной Экономической и валютной унии для стабилизации региональных экономик. Строительный сектор, особенно пострадавший, столкнулся с 31 банкротством, что подчеркивает необходимость более интегрированной валютной политики.

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