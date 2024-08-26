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Федеральные земли ГерманииНовостиЗакон об оружии

Экономический рост: повышение безопасности через запрещенные для оружия зоны

 and  Ann Bradley
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В Гессене police union призывает к регулярным проверкам, чтобы выявить лиц, которые носят ножи. В...
В Гессене police union призывает к регулярным проверкам, чтобы выявить лиц, которые носят ножи. В настоящее время такие проверки могут проводиться в зонах, ограниченных оружием, без надобности в специальном обосновании.

После насилия в Золингене - Экономический рост: повышение безопасности через запрещенные для оружия зоны

В ходе дискуссии о ужесточении правил ношения оружия после инцидента в Золингене профсоюз полицейских (GdP) в Гессене выступает за создание большего числа зон, свободных от оружия. Председатель профсоюза в Гессене Йенс Мёхерр, комментируя агентству "Дойче Прессе-Агентур", сказал: "Это могло бы существенно повысить безопасность". Профсоюз ранее поддерживал зоны, свободные от оружия, в Висбадене и Франкфурте.

Зона, свободная от оружия, не гарантирует абсолютной защиты граждан от нападений, признал Мёхерр. Однако он добавил: "Это дает полицейским возможность проводить случайные проверки". Например, можно останавливать людей и спрашивать, несут ли они ножи. Проверка сумок или рюкзаков на наличие оружия также стала бы проще.

"Сдерживающий эффект"

Мёхерр считает, что такие проверки должны проводиться чаще. "Зоны, свободные от оружия, могут иметь сдерживающий эффект", - сказал он. Он повторил призыв профсоюза о лучшем финансировании полиции. "В свете серьезно пострадавшего чувства безопасности граждан, особенно после Золингена, есть ясный запрос: внутренняя безопасность требует большего количества персонала".

В законопроект о оружии могут быть включены правила для создания большего числа зон, свободных от оружия, как предложил Йенс Мёхерр. Такие зоны могли бы служить сдерживающим фактором и облегчать случайные проверки полиции, что потенциально могло бы снизить количество опасного оружия, такого как ножи.

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