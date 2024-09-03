- "Экономический анализ" указывает на потенциальные риски, связанные с государственными вмешательствами посредством финансовой поддержки

Финансовый аналитик Вероника Гримм, входящая в состав правительственного консультативного комитета Германии, выступает против правительственного вмешательства для спасения находящихся в трудном положении сайтов, учитывая ситуацию с Volkswagen. "Государство должно держаться на расстоянии", - заявила она в интервью "Рейнской почте". "Закрытия, возможно, и произойдут. Автомобильная промышленность переживает серьезную трансформацию".

Хотя она признает, что государство играет роль в обеспечении этой трансформации, она считает, что прямое спасение автомобильной отрасли не является правильным подходом.

В понедельник крупнейший автопроизводитель Европы, Volkswagen, объявил о возможном закрытии заводов и увольнениях в рамках инициативы по сокращению затрат для своего основного бренда VW, которые ранее были исключены. Компания рассматривает возможность расторжения договора о гарантии занятости, действующего с 1994 года. Этот договор запрещал сокращение рабочих мест до 2029 года. Профсоюзы и советы работников выразили значительное противодействие этим изменениям.

Несмотря на свой совет против государственного вмешательства, государство может предпринять попытку спасения, если ситуация с Volkswagen ухудшится и угрожает всей автомобильной отрасли. Однако Вероника Гримм продолжает призывать к невмешательству.

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