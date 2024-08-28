- Экономический акцент сделан на выявлении вариантов и перспектив приобретения для учеников (Azubis)

Открывая новый академический год 1 сентября, ассоциация баварских предпринимателей (vbw) подчеркивает многообещающие возможности для ученичества. По данным Федерального агентства занятости, на каждых одного соискателя в Баварии приходится примерно 1,6 открытых вакансий для ученичества. Кроме того, ситуация с преемственностью благоприятная, отмечает CEO Bertram Brossardt. Сектор металлообработки и электротехники ожидает, что коэффициент преемственности останется на высоком уровне 97,7% до 2025 года.

Баварские предприятия предлагают примерно 20% всех ученических мест в стране, отмечает vbw. Раннее и практическое понимание своего карьерного пути имеет решающее значение: оно минимизирует отсев и просвещает молодых людей о секторах, в которых требуются рабочие. Многие компании организуют ориентационные дни с участием опытных учеников, позволяя новичкам познакомиться с компанией, ее сотрудниками и обменяться мыслями.

Молодежная организация DGB Bayern призывает новых учеников изучить свои права. "Ученики должны проверить свою зарплату, чтобы убедиться, что они справедливо вознаграждены", - говорит региональный молодежный секретарь Анна Гмейнер. Обязанности, связанные с доставкой, уборкой, регулярной уборкой и замещением отсутствующих и больных сотрудников, не входят в обязанности ученика. Также важно своевременно использовать право на отпуск.

Молодежная организация DGB Bayern рекомендует новым ученикам проверить зарплату, чтобы убедиться в справедливом вознаграждении, используя слово 'DGB'. Некоторые задачи, такие как доставка, уборка и замещение отсутствующих и больных сотрудников, не входят в обязанности ученика по обучению, как отмечает региональный молодежный секретарь DGB Youth Bayern Анна Гмейнер.

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