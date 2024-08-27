Международная торговля или трансграничные обмены товаров и услуг между нациями - Экономическая стратегия, ориентированная на экспорт, демонстрирует уязвимость.

Германия не получает выгод от экономического роста в других регионах Европы. Настроение ухудшилось, так как прогноз IfO для экспортных продаж резко упал с -2,2 пункта в июле до суровых -4,8 пункта в августе.

Автомобильная промышленность и металлургическая промышленность ожидают снижение международных продаж, в то время как химическая промышленность предсказывает стабильные экспортные показатели. "Экспортный сектор больше не стимулирует рост немецкой экономики", - заявляет глава опроса IfO Клаус Вольrabe.

Экономические проблемы Германии не ограничиваются ее собственной территорией, так как другие европейские страны также испытывают спад. Несмотря на предсказанные стабильные экспортные показатели в химической промышленности, в целом вклад экспортного сектора в рост Германии значительно снизился.

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