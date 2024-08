- Экологические активисты ввели запрет на остров Силт.

После инцидента в аэропорту Зильта трое участников экологической группы "Последнее поколение" были запрещены на въезд на остров: "На троих человек наложен запрет на пребывание сроком на 14 дней", - заявил представитель дирекции полиции Фленсбурга агентству DPA. Запрет действует до 23 августа.

Отмечается, что людей, прибывающих на Зильт поездом, паромом или самолетом, не будут проверять из-за этого запрета, как пояснил представитель, сославшись на ограниченность ресурсов. Контроль за соблюдением запрета будет осуществляться во время ежедневного присутствия на острове.

Полиция усилила присутствие на Зильте в летний период, и офицеры знают о ситуации с "Последним поколением", как заявил представитель. Если люди будут обнаружены во время патрулирования или операций на острове, будут приняты соответствующие меры.

Расследование прокуратуры

Прокуратура Фленсбурга расследует троих членов альянса "Последнее поколение". Их обвиняют в повреждении имущества и незаконном проникновении. Представитель прокуратуры отметил, что ни один из обвиняемых не проживает в Шлезвиг-Гольштейне. Дата суда пока не объявлена.

Двое активистов "Последнего поколения" временно приклеили себя к земле возле частного самолета в аэропорту Зильта 10 августа. Их план распылить краску на самолете был сорван быстрым вмешательством сотрудников аэропорта.

Третьего активиста остановили полицейские и увели к ограждению. Женщин сняли с земли и увезли в полицейской машине. Активисты ранее cuts a hole in the airport fence to gain access to the restricted area.

"Последнее поколение": неудачная акция

"Последнее поколение" планировало распылить надпись "Нефть убивает" на частном самолете, как заявил представитель "Последнего поколения" Кристиан Бергеманн. Они считают, что состоятельные люди вносят значительный вклад в изменение климата. Владельцы частных самолетов, лимузинов и суперъяхт, по их мнению, не захотят добровольно расстаться с такими роскошью. Чтобы сократить эти выбросы, они выступают за необходимые законодательные меры.

Атака с краской в аэропорту (июнь 2023 г.)

Пять активистов "Последнего поколения" на Зильте распылили краску на частном самолете на территории аэропорта и приклеили себя к его поверхности в июне 2023 года. Причиненный ущерб самолета оценивается минимум в один миллион евро, как рассчитал отдел прокуратуры Фленсбурга.

Расследование дела о повреждении имущества и незаконном проникновении в отношении троих человек из "Последнего поколения" ведется прокуратурой Фленсбурга, как заявил представитель. Агентство DPA сообщило о 14-дневном запрете, наложенном на них дирекцией полиции Фленсбурга.

