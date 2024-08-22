- Экологические активисты инициируют новые судебные действия против проекта инфраструктуры А39.

Экологическая группа BUND Нижняя Саксония пытается предотвратить строительство автомагистрали A39 между Луненбургом и Вольфсбургом через правовые пути. Они подали апелляцию в Федеральный административный суд против измененного разрешения на строительство 7-го участка A39, как указано в их заявлении.

В 2019 году высший суд в Лейпциге приостановил планы строительства этого участка. Планируемый маршрут проходит вдоль южного края Луненбургского хребта, соединяя Вольфсбург с Эха-Лессиен в районе Гифхорн.

По словам экологических активистов, новое решение о разрешении игнорирует несколько аспектов, в том числе влияние нового строительства на глобальное изменение климата. Есть также опасения, что качество прилегающих водоемов может ухудшиться из-за строительства highways.

Министр транспорта Нижней Саксонии выступает за быстрый старт. Вчера Министерство транспорта Нижней Саксонии объявило о планах финансирования строительства обхода Эха в районе Гифхорн. Строительство начнется весной 2025 года. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот важный инфраструктурный проект в рамках закрытия пробела на A39", - сказал министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ).

Недавно федеральный министр транспорта Германии Волкер Виссинг (СВ) заявил, что новый участок A39 предложит оптимальную связь между Луненбургом и Вольфсбургом, улучшая связь с hinterland с Северо-германскими портами. Автобан GmbH имеет право проектировать и осуществлять строительство нового участка длиной около 106 километров.

Ожидаемые затраты на этот проект составляют около 1,69 миллиарда евро (на 2023 год). Северная часть A39 проходит от Гамбурга до Луненбурга, а южная часть - от Вольфсбурга через Брауншвейг до Зальцгиттера.

В отличие от попыток экологической группы BUND Нижняя Саксония предотвратить строительство автомагистрали A39 из-за экологических проблем и ее потенциального воздействия на глобальное изменение климата и водоемы, федеральный министр транспорта Германии Волкер Виссинг (СВ) видит новый участок как оптимальную связь между Луненбургом и Вольфсбургом, улучшающую связь с hinterland с Северо-германскими портами. Что касается транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ) выступает за быстрый старт, планируя финансирование обхода Эха и начало строительства весной 2025 года в рамках закрытия пробела на A39.

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