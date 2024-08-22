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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Экологические активисты инициируют новые судебные действия против проекта инфраструктуры А39.

Различные путешественники стремятся завершить автомагистраль A39, простирающуюся от Люнебурга до Вольфсбурга. Однако экологическая группа BUND пытается воспрепятствовать этим предложениям.

 and  Lauren Adams
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Нижняя Саксония продолжает инициативу по А39, вызывая критику со стороны экологических активистов,...
Нижняя Саксония продолжает инициативу по А39, вызывая критику со стороны экологических активистов, которые подают жалобы.

- Экологические активисты инициируют новые судебные действия против проекта инфраструктуры А39.

Экологическая группа BUND Нижняя Саксония пытается предотвратить строительство автомагистрали A39 между Луненбургом и Вольфсбургом через правовые пути. Они подали апелляцию в Федеральный административный суд против измененного разрешения на строительство 7-го участка A39, как указано в их заявлении.

В 2019 году высший суд в Лейпциге приостановил планы строительства этого участка. Планируемый маршрут проходит вдоль южного края Луненбургского хребта, соединяя Вольфсбург с Эха-Лессиен в районе Гифхорн.

По словам экологических активистов, новое решение о разрешении игнорирует несколько аспектов, в том числе влияние нового строительства на глобальное изменение климата. Есть также опасения, что качество прилегающих водоемов может ухудшиться из-за строительства highways.

Министр транспорта Нижней Саксонии выступает за быстрый старт. Вчера Министерство транспорта Нижней Саксонии объявило о планах финансирования строительства обхода Эха в районе Гифхорн. Строительство начнется весной 2025 года. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот важный инфраструктурный проект в рамках закрытия пробела на A39", - сказал министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ).

Недавно федеральный министр транспорта Германии Волкер Виссинг (СВ) заявил, что новый участок A39 предложит оптимальную связь между Луненбургом и Вольфсбургом, улучшая связь с hinterland с Северо-германскими портами. Автобан GmbH имеет право проектировать и осуществлять строительство нового участка длиной около 106 километров.

Ожидаемые затраты на этот проект составляют около 1,69 миллиарда евро (на 2023 год). Северная часть A39 проходит от Гамбурга до Луненбурга, а южная часть - от Вольфсбурга через Брауншвейг до Зальцгиттера.

В отличие от попыток экологической группы BUND Нижняя Саксония предотвратить строительство автомагистрали A39 из-за экологических проблем и ее потенциального воздействия на глобальное изменение климата и водоемы, федеральный министр транспорта Германии Волкер Виссинг (СВ) видит новый участок как оптимальную связь между Луненбургом и Вольфсбургом, улучшающую связь с hinterland с Северо-германскими портами. Что касается транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ) выступает за быстрый старт, планируя финансирование обхода Эха и начало строительства весной 2025 года в рамках закрытия пробела на A39.

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