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Федеральные земли ГерманииНовостиГринпис

Экологическая организация Greenpeace обнаружила дополнительные каменные данные о Боркуме

Экологи уделили пристальное внимание предполагаемым морским заповедникам возле запланированного пути подводного кабеля, что спровоцировало судебную тяжбу относительно запланированного_projecta standby minutemining газа poisoning effect вclose to от Borkum.

 and  Christian Meier
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Исследователи в снаряжении для ныряния с аквалангом обнаружили обильные заостренные образования,...
Исследователи в снаряжении для ныряния с аквалангом обнаружили обильные заостренные образования, заполненные морской жизнью, недалеко от предполагаемого подводного кабельного пути у побережья Боркума

- Экологическая организация Greenpeace обнаружила дополнительные каменные данные о Боркуме

Активисты "Гринпис" якобы обнаружили дополнительные богатые видами скальные образования в Северном море, недалеко от запланированного маршрута кабеля для спорного проекта добычи газа у острова Боркум. Экоактивисты опубликовали изображения места открытия, демонстрирующие скалы, украшенные "нетипичной рельефной растительностью" вроде морского мака, анемонов и моховых существ. Кроме того, экологи сообщили о находке редких видов и флоры во время погружения в конце августа в территориальных водах Германии. Сообщается, что места открытия находятся всего в двадцати метрах от запланированного маршрута кабеля.

Гринпис воспользовался моментом, чтобы призвать к приостановке планов по добыче газа. "Министр климата Роберт Хабек имеет власть приостановить этот вредный газовый проект непосредственно в этой морской зоне значения", - заявила эксперт по энергии Гринписа Аннике Петерс в заявлении.

Судебные баталии вокруг электрического кабеля

Добыча газа и необходимый электрический кабель стали предметом длительного спора. Голландская энергетическая компания One-Dyas планирует использовать кабель для поставки электроэнергии с ближайшей морской ветровой фермы Рифгат на платформу добычи газа. Нижнесаксонское государственное управление по водному хозяйству, береговой охране и природоохране (NLWKN) утвердило кабель в 2022 году. Однако Немецкая экологическая помощь (ДУХ) оспорила это решение в суде. Экологи опасались, что кабель может навсегда повредить защитные рифовые структуры. Недавно Административный суд в Ольденбурге решил, что кабель не должен быть уложен временно. Формальный судебный процесс по иску все еще предстоит.

Гринпис ранее обнаружил и научно задокументировал защитные скальные рифы поблизости в прошлом году. Однако остается неясным, являются ли недавние скальные образования также защитными рифовыми образованиями.

Министерство окружающей среды требует дальнейших исследований

Министерство окружающей среды в Ганновере сообщило дпа, что не знало о недавних открытиях Гринписа вдоль маршрута кабеля. "Тем не менее, они укрепляют представление о том, что необходимы дальнейшие исследования вдоль запланированного маршрута кабеля и потенциальных альтернативных маршрутов, прежде чем будет выдана исключение из природоохранных норм", - сказал представитель министерства. Техническая оценка сообщенных находок все еще ожидается. Таким образом, Гринпис просят поделиться всеми относящимися к делу данными с ответственной организацией, NLWKN.

Депутат от "Зеленых" в ландтаге Боркума Мета Янссен-Куц призвала One Dyas в конечном итоге уступить, "Очевидно, что это биотопы, защищенные по всей Европе. Скальные рифы, подобные тем, что находятся возле Боркума, уникальные habitats и должны быть защищены. Никакой кабель не должен быть уложен там, где редкая морская жизнь обитает на дне Северного моря".

Гринпис вновь выступил против планов по добыче газа, с экспертом по энергии Аннике Петерс, заявившей, "Министр климата Роберт Хабек имеет власть приостановить этот вредный газовый проект непосредственно в этой морской зоне значения".

После своего недавнего открытия Гринпис призвал все соответствующие органы провести дальнейшие исследования вдоль запланированного маршрута кабеля и потенциальных альтернативных маршрутов, поскольку Министерство окружающей среды в Ганновере признало, что недавние находки были им неизвестны ранее.

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