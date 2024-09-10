- Экологи выступают за взаимосвязь вместо ограничений на границе.

Зеленая партия в Бранденбурге выступает за единство, а не за введение пограничных ограничений. После трагедии в Солингене лидер партии и основной кандидат Беньямин Рашке предложил, что борьба с терроризмом требует сосредоточения на профилактике, программах для молодежи и образовании. "Мы предлагаем существенно расширить эти инициативы в Бранденбурге", - заявил он. Это также крайне важно на национальном уровне. "Это постоянная миссия. Ее необходимо непрерывно финансировать - и достаточно", - добавил он. Кроме того, Рашке считает, что пограничные Controls нарушают европейские регламенты.

В конце августа в Солингене в результате подозреваемого на islamist-вдохновленный ножевой attack погибло трое. Федеральный министр внутренних дел Германии Наancy Faeser (СДПГ) ввела шестимесячные пограничные checks на всех границах Германии - не только на тех, которые находятся на востоке и юге.

Для границ с Чехией, Польшей и Швейцарией, в том числе Бранденбургом, Фаэсер ввела стационарные checks и уведомила Европейскую комиссию.

Лидер фракции и партии ХДС в земле и в парламенте Ян Редманн похвалил это решение. "Трафик-лайт коалиция продвигается вперед", - написал он на портале X. "Для Бранденбурга нет изменений. Важно последовательно отправлять назад тех, кто уже проживает в безопасной стране".

Зеленая партия в Бранденбурге, возглавляемая Беньямином Рашке, имеет другую позицию по пограничным ограничениям, чем действия, предпринятые федеральным министром внутренних дел Германии Наancy Faeser, так как Рашке считает, что пограничные controls нарушают европейские регламенты. Несмотря на то, что Фаэсер ввела стационарные checks и уведомила Европейскую комиссию для границ с такими странами, как Бранденбург, Комиссия не была вовлечена в наложение этих пограничных ограничений.

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