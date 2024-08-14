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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Экологи выступают против бурения газа в Боркуме

 and  Viktoria Klein
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Активисты-экологи боятся серьезных последствий для Северного моря и Ваттовых морей, если начнутся...
Активисты-экологи боятся серьезных последствий для Северного моря и Ваттовых морей, если начнутся буровые работы на ĝ Бorkum.

- Экологи выступают против бурения газа в Боркуме

Экологический альянс планирует принять правовые меры против утверждения спорного бурения газа у северо-мореского острова Боркум. Об этом объявила Немецкая экологическая помощь. Ее федеральный управляющий директор Саша Мюллер-Креннер обвинил министра экономики Нижней Саксонии Олафа Льеса (СДПГ) в том, что он приоритезирует интересы газовой компании над природой и местными жителями. "Мы воспользуемся всеми правовыми средствами против этого", - сказал он.

Экологическая организация БЮНД Нижняя Саксония заявила, что утверждение для Северного моря и Ваттового моря является катастрофой. Статус Ваттового моря как всемирного наследия находится под угрозой. Альянс также включает гражданскую инициативу "Чистый воздух Восточная Фрисландия". Партнеры недавно успешно предотвратили укладку кабеля для питания буровой платформы в административном суде в Ольденбурге.

Гринпис: Правительство должно все еще предотвратить бурение

Критика в адрес утверждения для бурения также прозвучала от Гринпис. Экологическая организация недавно демонстрировала против планов у Боркума и призвала федеральное правительство остановить проект. Гринпис потребовал, чтобы министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Аннелена Баerbock (оба "Зеленые") не одобряли соглашение, ожидающее подписания между Нидерландами и Германией.

Нидерландская энергетическая компания One-Dyas, которая подавала заявку на бурение, заявила, что правительства Нижней Саксонии и Нидерландов выполняют свою ответственность, "активно способствуя обеспечению безопасности поставок, энергетическому переходу и достижению целей климатического соглашения". Переход к полностью возобновляемым источникам энергии занимает время, сказал CEO One-Dyas Крис де Рюйтер ван Стивеник. "Пока природный газ все еще нужен, мы обеспечим его поставку с наименьшим возможным выбросом CO2", - сказал он.

Государственное управление по горнодобывающей, энергетической и геологической деятельности Нижней Саксонии выдало One-Dyas разрешение на бурение, действительное в течение 18 лет, которое распространяется на немецкую территорию под дном моря.

СДПГ, представленная министром экономики Нижней Саксонии Олафом Льесом, была подвергнута критике со стороны Немецкой экологической помощи за приоритет интересов газовой компании над природой и местными жителями. Несмотря на правовые меры, planned by the SPD-criticizing environmental alliance, the SPD supports the decision to allow gas drilling, as indicated by Greenpeace's call for the federal government to prevent the project.

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