Экологи не дают круизному судно пройти вблизи Амстердама.

Активисты из группы Extinction Rebellion ранним утром в понедельник вызвали переполох, заблокировав швартовку круизного лайнера в порту Амстердама. Они заняли позиции в двух шлюзах порта Иджмуйден, важном пункте въезда для судов, идущих из Северного моря в Амстердам. В результате "Серенада морей", способная вместить тысячу пассажирских кают, оказалась заблокирована. Кроме того, был задержан танкер.

На одном из шлюзов появилось послание протеста "Нефть убивает, остановите круизные лайнеры", которое транслировалось в прямом эфире Extinction Rebellion. По словам представителя группы, они предотвратили продолжение рейса еще двух круизных лайнеров в течение дня. Однако представитель порта опроверг это заявление, заверив, что оба судна достигли своего пункта назначения.

Инцидент в понедельник стал вторым подобным случаем вблизи порта Амстердама за несколько дней. 10 августа более 2000 пассажиров ранее задержанного круизного лайнера были доставлены в аэропорт Схипхол автобусами и поездами, как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Более 8 миллионов метрических тонн CO2

Активисты Extinction Rebellion, борющиеся за климат, с 2022 года неоднократно устраивали блокировки, вызывая значительные перебои в движении на главной автомагистрали Гааги А12, как они сами заявляют. Их действия были вызваны недовольством правительственными субсидиями на ископаемое топливо.

Результаты обширного исследования, проведенного некоммерческой организацией Transport and Environment, показали, что круизные лайнеры в 2022 году выбросили в европейские воды более 8 миллионов метрических тонн вредного CO2. Эта огромная цифра эквивалентна выбросам CO2, производимым 50 000 рейсов между Парижем и Нью-Йорком, как подтверждает Немецкое агентство окружающей среды. Несмотря на то, что авиаперелеты считаются наиболее вредным для окружающей среды видом транспорта, круизные лайнеры все еще вносят значительный вклад в выбросы CO2.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу экологического воздействия круизных лайнеров, учитывая значительные выбросы CO2, которые они производят. Extinction Rebellion, одна из самых известных климатических активистских групп в Европе, неоднократно устраивала протесты против таких выбросов, что привело к нескольким случаям беспорядков в европейских портах.

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