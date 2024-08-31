- Эколог Аль-Вазир хочет баллотироваться в Бундестаг.

Ранее занимавший пост министра экономики и транспорта Гессена, а также заместителя министра-президента в бывшей коалиционной правительстве черно-зеленых, Аль-Вазир намерен побороться за место в Бундестаге. Он подтвердил свою кандидатуру в Instagram в прошлую субботу, отметив, что будет баллотироваться от избирательного округа Оффенбах и занимает четвертое место в списке зеленых Гессена.

Ранее он возглавлял фракцию Зеленой партии в Гессене с 2000 по 2014 год, но ушел с поста министра после того, как его партия вышла из состава правительства земли в 2024 году. Сейчас он представляет Зеленую партию Гессена в ландтаге Гессена в качестве обычного члена.

Отмечая сложную политическую обстановку и давление на демократию, Аль-Вазир сказал, что "многие люди потеряли веру в способность политики решать проблемы". Его партия, Зеленые, оказалась в затруднительном положении, и "выйти из этого положения - наша сложная задача на ближайшие месяцы".

Выражая благодарность за представительство жителей Гессена в ландтаге, Аль-Вазир считает, что сможет эффективно использовать свой десятилетний опыт работы министром в Гессене во время предвыборной кампании в Бундестаг и в последующем Бундестаге.

Аль-Вазир упомянул о своем желании побороться за место в Федеральном парламенте, конкретнее - в Бундестаге, чтобы представлять свою партию в Федеральном парламенте. После ухода с поста в правительстве земли Гессен он продолжает заниматься политикой, занимая должность в ландтаге Гессена, который является частью Федерального парламента.

Читайте также: