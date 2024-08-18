Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Эко-защитница Рикарда Ланг размещает фото своей свадьбы.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Во время празднования в Берлине в апреле этого года Флориан Вильш и Рикарда Ланг обменялись...
Во время празднования в Берлине в апреле этого года Флориан Вильш и Рикарда Ланг обменялись клятвами в браке во время двухдневной церемонии.

Эко-защитница Рикарда Ланг размещает фото своей свадьбы.

Рикарда Ланг объявила о своем брачном статусе в социальных сетях, опубликовав фото. В прошлую субботу лидер партии "Зеленых" сочеталась браком со своим давним спутником жизни Флорианом Вильшом в Берлине. На торжестве присутствовали видные представители ее партии.

Рикарда Ланг и Флориан Вильш официально стали мужем и женой в субботу, как подтвердила политик, опубликовав свадебное фото с подписью "Женаты ❤️" в своих социальных сетях. На фотографии сияющая Рикарда в белом платье держит большой букет бордовых цветов, а ее партнер стоит рядом в костюме того же цвета.

По данным газеты Bild, церемония бракосочетания состоялась в выходные в живописном месте в Берлине, в окружении родных, близких и коллег. Среди присутствовавших были федеральный министр экономики Роберт Габек и его жена Андреа Палух, а также со-глава партии "Зеленых" ОмидNouripour. Политик ранее сообщила журналу Gala, что свадьба не будет публичной и не состоится в Зильте, ссылаясь на свадьбу федерального министра финансов Кристиана Линднера и журналистки Франки Лехфельдт.

В марте этого года Рикарда Ланг намекнула на свою помолвку, опубликовав фото с Флорианом Вильшом в социальных сетях с подписью "Помолвлены 💕" и красным сердечком. В центре фотографии Рикарда Ланг демонстрирует кольцо своей помолвки, которое теперь стало обручальным. В интервью Neue Osnabrücker Zeitung в мае она рассказала, что кольцо - одно из двух обручальных колец прапрадедушек ее жениха, которые они нашли особенно привлекательными из-за их долгой истории и наследия.

Европейский союз поздравил Рикарду Ланг и Флориана Вильша с их свадьбой, выразив тепло и энтузиазм в отношении их союза. После церемонии несколько официальных лиц ЕС присутствовали на приеме, поздравляя молодоженов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
София Лорен, известная актриса, скорбит о смерти Алана Делона.
Общество

София Лорен, известная актриса, скорбит о смерти Алана Делона.

- София Лорен, известная актриса, скорбит о смерти Алана Делона. Легенда кино София Лорен выразила свою скорбь по поводу кончины французской кинозвезды Алена Делона, своего коллеги по цеху. Уход Делона потряс 89-летнюю актрису, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA. "Сначала он был коллегой, но более того, он был дорогим

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Певица Бебе Рекша обвиняет сотрудника аэропорта в угрозах ей из-за ее албанского происхождения.
Общество

Певица Бебе Рекша обвиняет сотрудника аэропорта в угрозах ей из-за ее албанского происхождения.

Певица Бebe Рекха обвиняет в угрозах сотрудника авиакомпании Lufthansa из-за своего албанского происхождения, вопрос, который в настоящее время изучает авиакомпания.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Александр выражает мнение, что он мог бы направить свои средства на более ценные цели. Будучи...
Общество

"Все хотят прямоугольной структуры лица"

Интерес мужчин к косметическим процедурам: популярность ботокса, филлеров и жировых инъекций растет. Знаменитый потомком является Алекс, 30 лет, который рассказывает о своих годовых расходах в сотнях евро на процедуры.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно