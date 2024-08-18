Эко-защитница Рикарда Ланг размещает фото своей свадьбы.

Рикарда Ланг объявила о своем брачном статусе в социальных сетях, опубликовав фото. В прошлую субботу лидер партии "Зеленых" сочеталась браком со своим давним спутником жизни Флорианом Вильшом в Берлине. На торжестве присутствовали видные представители ее партии.

Рикарда Ланг и Флориан Вильш официально стали мужем и женой в субботу, как подтвердила политик, опубликовав свадебное фото с подписью "Женаты ❤️" в своих социальных сетях. На фотографии сияющая Рикарда в белом платье держит большой букет бордовых цветов, а ее партнер стоит рядом в костюме того же цвета.

По данным газеты Bild, церемония бракосочетания состоялась в выходные в живописном месте в Берлине, в окружении родных, близких и коллег. Среди присутствовавших были федеральный министр экономики Роберт Габек и его жена Андреа Палух, а также со-глава партии "Зеленых" ОмидNouripour. Политик ранее сообщила журналу Gala, что свадьба не будет публичной и не состоится в Зильте, ссылаясь на свадьбу федерального министра финансов Кристиана Линднера и журналистки Франки Лехфельдт.

В марте этого года Рикарда Ланг намекнула на свою помолвку, опубликовав фото с Флорианом Вильшом в социальных сетях с подписью "Помолвлены 💕" и красным сердечком. В центре фотографии Рикарда Ланг демонстрирует кольцо своей помолвки, которое теперь стало обручальным. В интервью Neue Osnabrücker Zeitung в мае она рассказала, что кольцо - одно из двух обручальных колец прапрадедушек ее жениха, которые они нашли особенно привлекательными из-за их долгой истории и наследия.

Европейский союз поздравил Рикарду Ланг и Флориана Вильша с их свадьбой, выразив тепло и энтузиазм в отношении их союза. После церемонии несколько официальных лиц ЕС присутствовали на приеме, поздравляя молодоженов.

Читайте также: