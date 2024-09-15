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"Эйр Канада" успешно договорилась с ассоциацией пилотов о прекращении промышленной акции

Air Canada объявила ранним утром воскресенья, что ей удалось достичь предварительного соглашения с профсоюзом пилотов о новом коллективном договоре на четыре года. Эта ночная сделка Ways approx}

 and  Vladimir Milov
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Фотография, сделанная Bloomberg через Getty Images, показывает самолет Air Canada на Международном...
Фотография, сделанная Bloomberg через Getty Images, показывает самолет Air Canada на Международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо в Монреале, Квебек, Канада, 10 сентября 2024 года. Air Canada, крупнейшая авиакомпания Канады, может прекратить полеты с 15 сентября, если не достигнет соглашения с профсоюзом, представляющим более 5000 пилотов.

"Эйр Канада" успешно договорилась с ассоциацией пилотов о прекращении промышленной акции

До того, как было подписано потенциально приемлемое соглашение, крупнейшая авиакомпания Канады готовилась поэтапно отменять рейсы в течение трехдневного периода и прекращать операции уже с 12:01 по восточному времени 18 сентября, в среду.

Air Canada и Air Canada Rouge, осуществляющие примерно 670 ежедневных рейсов, перевозящие около 110 000 пассажиров и грузы в день, теперь продолжат работу в обычном режиме, как объявила авиакомпания.

Air Canada объявила в заявлении, что детали их нового контракта с Ассоциацией летного состава авиакомпаний (ALPA), представляющей более 5200 пилотов, останутся конфиденциальными до проведения голосования членов по ратификации, которое, как ожидается, завершится в течение следующего месяца.

ALPA объявила, что соглашение принесет дополнительные C$1,9 миллиарда ($1,4 миллиарда) в течение четырехлетнего срока действия для членов, что составляет 46% роста по сравнению с истекшим контрактом с сентября 2023 года.

Первый пилот Шарлен Хюди, председатель совета мастеров ALPA Air Canada, прокомментировала: "После нескольких недель непрерывных переговоров, проводившихся круглосуточно, были достигнуты продвижения по таким вопросам, как компенсация, пенсия и условия труда".

Стороны вели переговоры о контракте в течение последних 15 месяцев, и пилоты добивались уровня оплаты труда, который бы сократил разрыв в зарплате с их коллегами из США, такими как United Airlines.

Министр труда Стив Маккиннон объявил через X, что Potential travel disruptions for Canadians were avoided due to the collective effort of the parties and federal mediators.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в пятницу, что канадское правительство не будет вмешиваться в разрешение спора, как они делали это ранее в течение 24 часов, чтобы положить конец забастовке в двух крупнейших железнодорожных компаниях, Canadian Pacific Kansas City и Canadian National Railway.

Ранее Air Canada предложила увеличение заработной платы более чем на 30%, а также улучшенные пенсионные и медицинские льготы. Однако профсоюз argued that the proposal was not satisfactory for their members, who have been working under agreements negotiated in 2014 for wages and life standards.

Пилоты американских авиакомпаний недавно заключили сделки по контрактам, включающие существенные повышения заработной платы, на фоне роста путешествий и нехватки персонала. Например, новый контракт пилотов United включал увеличение заработной платы на 42%.

В результате некоторые пилоты United теперь зарабатывают на 92% больше, чем их коллеги из Air Canada, согласно данным ассоциации пилотов. В 2013 году разница в зарплате составляла всего 3%.

Написано Гнанашваром Раджаном в Бангалоре; дополнительный отчет подготовил Раджеш Кумар Сингх в Чикаго; отредактировано Джейми Фридом

Бизнес-операции Air Canada и Air Canada Rouge изначально были под угрозой из-за трудового спора, но соглашение с Ассоциацией летного состава авиакомпаний позволило им продолжить работу в обычном режиме.

Разрешение спора между Air Canada и их пилотами предотвратило Potential travel disruptions for Canadians, которые могли отрицательно сказаться на различных бизнесах, зависящих от авиаперевозок.

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