Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Эйлин Ву привыкла работать с существами "Чужой: Ромул", которые отличаются своим слоем смазки.

Начинающая актриса Эйлин У العربى считает несколько сюрреалистическим то, что её первая большая кинороль — в фильме нынешних выходных «Чужие: Romney».

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Эйлин Уу в главной роли в фильме «Чужие: Ромул»
Эйлин Уу в главной роли в фильме «Чужие: Ромул»

Эйлин Ву привыкла работать с существами "Чужой: Ромул", которые отличаются своим слоем смазки.

"Я сохраняю хладнокровие и не позволяю всему этому слишком сильно на меня влиять", - сказал У в недавнем чате с CNN о присоединении к франшизе "Чужие", легендарной научно-фантастической/ужастической серии в истории Голливуда. "Просто поглощаю все знания, которые могу получить о том, насколько это всемирно влиятельно на протяжении последних 45 лет".

"Ромул" обозначен как седьмой основной фильм в серии "Чужие", в том числе благодаря пугающему космическому ужасу Ридли Скотта 1979 года с Сигурни Уивер. Этот фильм, а также сиквел Джеймса Кэмерона 1986 года заложили основу для серии, известной своими отвратительными, липкими и крайне опасными внеземными существами с кислотной кровью и рождением через лицевых хьюггеров и грудных хьюггеров.

"Мы все были благодарны, что Феде (А́лvarez, режиссер "Ромула") полностью погрузился в практические эффекты. Я не видел ни одного зеленого экрана или теннисного мяча. Были просто страшные существа и монстры, прямо в лицо, покрытые лубрикантом, потому что они все были такие блестящие", - поделился У. "Это прямо в лицо и довольно тревожно".

Использование практических эффектов в франшизе остается визитной карточкой, традиция, восходящая к теперь уже знаковой смерти Кэна (Джон Хёрт) в первом фильме, первой жертве грудного хьюггера. Команда Скотта не сообщала актерам об использовании внутренностей животных для создания кровавых эффектов, что привело к аутентичным, реалистичным реакциям.

Несмотря на нежелание сравнивать себя с Хёртом и другими предыдущими актерами фильма ("Сигурни Уивер - бог", признал У), сцены с существами (как показано в финальном трейлере "Ромула") требовали близкого контакта на съемочной площадке.

"У меня это было на лице днями напролет", - вспоминает У о лицевых хьюггерах, один из которых виден плотно обхватывающим ее голову на постеру "Ромула". "Я примирилась с ними, пока работала с ними".

Она также призналась, что вирусные маркетинговые кампании фильма, в которых люди лежат на полу с лицевыми хьюггерами на них на Comic Con и Times Square, вызывали у нее чувство дурноты и дискомфорта. "Я сочувствую этим людям, потому что я могу понять, насколько сложно синхронизировать дыхание с пузырями лицевого хьюггера (фу!)", - призналась она.

Инопланетный вид, известный как Ксеноморф, появляется в фильме ' Alien: Ромулус'.

Тем не менее, бритая голова У в новом фильме может не быть данью уважения похожей прическе Сигурни Уивер в "Чужом 3", как некоторые предполагают. "Я ношу бритую голову с 2019 года", - объяснил У, раскрывая мотивы своей мотивации, чтобы почувствовать себя ближе к члену семьи в Китае, борющемуся с раком во время своего пребывания в Нью-Йорке, изучая актерское мастерство. "Я чувствовала себя такой далекой, и я хотела сделать что-то, что сделало бы меня ближе к ним. Так что когда они побрили свою голову, я побрила свою тоже".

После "Чужого: Ромула" готова ли У к чему-то еще в жанре научной фантастики/ужасов?

"Возможно, в будущем, но мне, возможно, придется сделать небольшой перерыв, если Вселенная позволит", - рассмеялась она. "Но я люблю это. Это так освобождает, играть эти интенсивные ситуации жизни или смерти. Нельзя думать, это интенсивный физический опыт".

"Чужой: Ромул" в настоящее время идет в кинотеатрах.

Вселенная "Чужого" предоставила фанатам бесчисленные часы развлекательного и захватывающего контента в течение последних 45 лет. Характер У в "Чужом: Ромуле" имел многочисленные близкие встречи с культовыми, устрашающими внеземными существами франшизы.

Айлин У и Федэ Альварес посетили премьеру фильма

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Туры были заполнены посетителями.
Общество

Замечательный случай в Вене: женщина плавает под автобусом

В предыдущие августовские дни столица Австрии Вена характеризовалась высокими температурами и небольшим количеством осадков. Однако в прошедшую субботу произошел неожиданный ливень, который вызвал масштабные спасательные работы.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно