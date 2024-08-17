Эйлин Ву привыкла работать с существами "Чужой: Ромул", которые отличаются своим слоем смазки.

"Я сохраняю хладнокровие и не позволяю всему этому слишком сильно на меня влиять", - сказал У в недавнем чате с CNN о присоединении к франшизе "Чужие", легендарной научно-фантастической/ужастической серии в истории Голливуда. "Просто поглощаю все знания, которые могу получить о том, насколько это всемирно влиятельно на протяжении последних 45 лет".

"Ромул" обозначен как седьмой основной фильм в серии "Чужие", в том числе благодаря пугающему космическому ужасу Ридли Скотта 1979 года с Сигурни Уивер. Этот фильм, а также сиквел Джеймса Кэмерона 1986 года заложили основу для серии, известной своими отвратительными, липкими и крайне опасными внеземными существами с кислотной кровью и рождением через лицевых хьюггеров и грудных хьюггеров.

"Мы все были благодарны, что Феде (А́лvarez, режиссер "Ромула") полностью погрузился в практические эффекты. Я не видел ни одного зеленого экрана или теннисного мяча. Были просто страшные существа и монстры, прямо в лицо, покрытые лубрикантом, потому что они все были такие блестящие", - поделился У. "Это прямо в лицо и довольно тревожно".

Использование практических эффектов в франшизе остается визитной карточкой, традиция, восходящая к теперь уже знаковой смерти Кэна (Джон Хёрт) в первом фильме, первой жертве грудного хьюггера. Команда Скотта не сообщала актерам об использовании внутренностей животных для создания кровавых эффектов, что привело к аутентичным, реалистичным реакциям.

Несмотря на нежелание сравнивать себя с Хёртом и другими предыдущими актерами фильма ("Сигурни Уивер - бог", признал У), сцены с существами (как показано в финальном трейлере "Ромула") требовали близкого контакта на съемочной площадке.

"У меня это было на лице днями напролет", - вспоминает У о лицевых хьюггерах, один из которых виден плотно обхватывающим ее голову на постеру "Ромула". "Я примирилась с ними, пока работала с ними".

Она также призналась, что вирусные маркетинговые кампании фильма, в которых люди лежат на полу с лицевыми хьюггерами на них на Comic Con и Times Square, вызывали у нее чувство дурноты и дискомфорта. "Я сочувствую этим людям, потому что я могу понять, насколько сложно синхронизировать дыхание с пузырями лицевого хьюггера (фу!)", - призналась она.

Тем не менее, бритая голова У в новом фильме может не быть данью уважения похожей прическе Сигурни Уивер в "Чужом 3", как некоторые предполагают. "Я ношу бритую голову с 2019 года", - объяснил У, раскрывая мотивы своей мотивации, чтобы почувствовать себя ближе к члену семьи в Китае, борющемуся с раком во время своего пребывания в Нью-Йорке, изучая актерское мастерство. "Я чувствовала себя такой далекой, и я хотела сделать что-то, что сделало бы меня ближе к ним. Так что когда они побрили свою голову, я побрила свою тоже".

После "Чужого: Ромула" готова ли У к чему-то еще в жанре научной фантастики/ужасов?

"Возможно, в будущем, но мне, возможно, придется сделать небольшой перерыв, если Вселенная позволит", - рассмеялась она. "Но я люблю это. Это так освобождает, играть эти интенсивные ситуации жизни или смерти. Нельзя думать, это интенсивный физический опыт".

"Чужой: Ромул" в настоящее время идет в кинотеатрах.

Вселенная "Чужого" предоставила фанатам бесчисленные часы развлекательного и захватывающего контента в течение последних 45 лет. Характер У в "Чужом: Ромуле" имел многочисленные близкие встречи с культовыми, устрашающими внеземными существами франшизы.

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