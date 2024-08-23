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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Эффенберг подчеркивает необходимость еще раз усилить защиту "Баварии".

Бавария Мюнхен стремится восстановить своё доминирующее положение, для чего нужна оптимальная игра одной из ключевых составляющих команды.

 and  Hanna Hofmann
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Защита Баварии нуждается в улучшении, согласно оценке Стефана Эффенберга
Защита Баварии нуждается в улучшении, согласно оценке Стефана Эффенберга

- Эффенберг подчеркивает необходимость еще раз усилить защиту "Баварии".

После бескарточного сезона, чтобы вернуть доминирование, необходима улучшенная оборонительная стабильность, считает Стефан Эффенберг. "Бавария пропустила 45 голов в Бундеслиге прошлый год, что не является признаком стабильности. С таким количеством голов в свои ворота чемпионат не завоюешь", - написал Эффенберг в статье для t-online.

Эффенберг надеется, что Винсент Компани признает эту проблему и займется ею. В центре обороны необходима прочная расстановка и постоянное доверие игрокам, чтобы создать крепкую основу. К сожалению, под руководством Томаса Тухеля прошлый сезон был отмечен избыточной ротацией, что ставит под сомнение достижение необходимой безопасности.

Ожидания и загадка

Мин-jae Ким (27) и Дайот Упамекано кажутся главными кандидатами. Эффенберг хвалит выступления Упамекано за Францию и одобряет безусловное доверие ему со стороны главного тренера национальной сборной Дидье Дешама. В отличие от доверия, которое он не получил от Юлиана Нагельсманна и Тухеля в Мюнхене. Поэтому, по мнению Эффенберга, перевод Джонатана Таха маловероятен, учитывая, что tanto Ким, как и Упамекано заслуживают большего доверия.

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус не может понять решение Баварии продать Маттиаса де Лигта в Манчестер Юнайтед. Маттеус, ныне 63-летний, не принял бы такого решения. Де Лигт доказал свою надежность в качестве центрального защитника в последние два года. В то время как Упамекано имел нестабильность, и Ким испытывал трудности во второй половине прошлого сезона. По мнению Маттеуса, чемпионат или титул Лиги чемпионов не будет выигран с Эриком Диером, который не обладает необходимым качеством. Новый подписание Хироки Ито в основном играл в составе защиты из трех человек в Штутгарте.

Эффенберг считает, что решение проблемы оборонительной нестабильности Баварии может значительно улучшить их шансы на возвращение доминирования, учитывая, что Бавария пропустила considerable number of goals last season. После опыта ротации под руководством Томаса Тухеля, более стабильная оборона может быть критически важной для достижения необходимой стабильности под руководством Винсента Компани.

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