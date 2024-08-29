Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСообщество

Эффективные стратегии утилизации отходов <unk> советы по сокращению потребления ресурсов

Домой приходит слишком много вещей, а использование их остается минимальным. К тому же, выбрасывание их неэкологично. Исследователи из ТУ Берлина сотрудничали с жителями, чтобы создать руководство по обращению с отходами.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Нужно ли это? (Используя метафорическое изображение)
Нужно ли это? (Используя метафорическое изображение)

- Эффективные стратегии утилизации отходов <unk> советы по сокращению потребления ресурсов

Самоисследование и борьба с захламлением: В сотрудничестве с общественностью Технический университет Берлина (ТУ) создал план более экологичного образа жизни. Научно-общественный проект "Мои вещи – Я есть то, чего я не владею", возглавляемый ТУ, представил упражнения для ведения бережливого образа жизни, которые представлены в "Карте потребления".

В среднем у людей было около 1500 вещей: одежды, книг, электроники, кухонной утвари. При этом только 30-60% из них регулярно использовались, а остальные лежали без дела. Ученые задались вопросом, как осознанное избавление от ненужного может привести к меньшим покупкам в будущем. Упомянутая "Карта потребления" - это интерактивный инструмент, который помогает людям исследовать свои вещи и привычки потребления, тем самым потребляя меньше в долгосрочной перспективе.

Люди проходят через четыре этапа. На первом этапе они оценивают свои вещи: когда и почему этот предмет появился в моем жилище? Приносит ли он мне радость? Выбрал бы я его снова? Такие вопросы помогают понять характеристики и значение наших вещей для нашей личности.

Ремонтируй, отдавай, продавай

На втором этапе речь идет об упрощении. Руководство объясняет, почему избавление от вещей может быть болезненным, и предлагает стратегии преодоления этого. С помощью различных упражнений можно ежедневно избавляться от многих вещей.

Но не все нужно выбрасывать. Третий этап посвящен альтернативному использованию, даже для других: ремонт, пожертвование, продажа, дарение или обмен - вот что важно. Руководство предлагает ссылки, например, на инновационные методы ремонта мебели, и детализирует проекты благотворительности, принимающие пожертвования.

Наконец, четвертый этап посвящен поддержанию импульса. Здесь руководство предлагает советы по поддержанию новых, более устойчивых привычек, предотвращая возвращение к старым привычкам покупок. В долгосрочной перспективе руководство может помочь уменьшить потребление, как считают исследователи.

Руководство по снижению потребления

"Карта потребления" побуждает людей исследовать свои вещи в рамках сообщества, стимулируя саморефлексию и понимание своих привычек потребления. Рассматривая значение каждого предмета и его эмоциональное воздействие, люди могут принимать более осознанные решения.

После этапа "Ремонтируй, отдавай, продавай" члены сообщества могут способствовать снижению отходов, ремонтируя вещи, жертвуя их благотворительным организациям или продавая другим, тем самым укрепляя культуру ремонта и совместного использования ресурсов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Работа горных хижин становится сложной из-за изменения климата.
Федеральные земли Германии

Работа горных хижин становится сложной из-за изменения климата.

Ударение изменений климата, в том числе дефицит воды, самым заметным образом влияет на Альпы. В свою очередь, это усложняет управление и функционирование горных хижинах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Оппозиция СДПГ в Северном Рейне-Вестфалии изучает политически ориентированное использование ИИ, в...
Федеральные земли Германии

Изменение истины или факта: приветствие на одиннадцати различных иностранных языках

Проявляет ли премьер-министр Вюст лингвистическое мастерство или в государственной канцелярии ведутся souspetные дела? СДПГ волнуется из-за применения искусственного интеллекта в поздравительном сообщении.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене.
Федеральные земли Германии

Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене.

- Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене. Во время уникального собрания ландтаг Бранденбурга планирует рассмотреть последствия смертельного ножевого инцидента в Солингене, произошедшего примерно за двадцать один день до выборов в ландтаг. Предполагаемые темы включают более высокие выдворения и ужесточение огнестрельного оружия. Министр внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС) выступает за

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в...
Панорама

Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

Еще одно оперативное действие полиции в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) заканчивается трагически для подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент в Реcklinghausen расследуется дортмундской Следственной Task Force по требованиям беспристрастности.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине
Главные темы

Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине

-Sahra Wagenknecht, выполняющая обязанности сопредседателя Левой партии, выдвинула условие для вступления в пост- góetadata коалиции после выборов в земле: включение loro й иностранной политики в коалиционное соглашение. Говоря с AFP, Wagenknecht заявила: "Мы будем формировать альянсы только с...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно