Эдека не поддерживает "Альтернативную демократию"

Edeka вступила в политику за несколько дней до предстоящих выборов в Саксонии и Тюрингии. Сетевой супермаркет призывает не голосовать за AfD на полностраничных объявлениях в "Фrankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" и в социальных сетях. В своем объявлении они заявляют: "Почему синий не вариант в Edeka", имея в виду цвет партии AfD.

В объявлении представлены различные фрукты и овощи, такие как огурцы, брокколи, бананы, вишни и клубника. Текст гласит: "Отдел фруктов и овощей - это яркое представление разнообразия. Эволюция научила нас, что синий не лучший выбор. В Германии синие уже являются крупнейшей угрозой для разнообразного общества".

Ассоциация немецкой торговли (HDE) также вступила в избирательную кампанию на этой неделе. Ее президент Александр фон Преен призвал голосовать за демократические партии. Он предупредил об угрозе общества и экономики в случае сдвига в сторону исключения и ненависти, заявив, что это приведет к негативному будущему для обеих.

"Хёкке показывает свою истинную сущность"

В настоящее время в розничной торговле насчитывается около 120 000 вакансий, согласно данным HDE. Фон Преен задался вопросом, откуда возьмутся эти работники, если к власти придут политики, приверженные исключению и изоляционизму. Он описал AfD как опасную и безответственную партию, заявив, что один из ведущих фигур партии, Björn Höcke, вновь продемонстрировал свою истинную сущность, пожелав банкротства семейным компаниям, продвигающим разнообразие в обществе и экономике.

Фон Преен имеет в виду кампанию, поддержанную более чем 40 немецкими предпринимателями, в том числе Rossmann, Stihl, Pfeifer & Langen, Vorwerk и Sennheiser, под названием "Сделано в Германии - сделано разнообразием". Как сообщается, кандидат в Тюрингии Хёкке не разделяет этот подход, как сообщает MDR. На мероприятии по выборам в Тюрингии в городе Зоммерда на выходных он якобы назвал кампанию "лицемерием" и пожелал этим компаниям серьезные экономические трудности.

Не только розничная торговля, но и промышленность опасается, что AfD нанесет ущерб немецкой экономике. Президент BDI Сигизмунд Руссвурм заявил, что агрессивный ксенофобский подход AfD усугубит уже существующую проблему дефицита квалифицированной рабочей силы в Германии. При участии AfD в правительстве экономика и процветание в Восточной Германии будут серьезно ущемлены. Партия ложно представляет себя как голос местных малых и средних предприятий.

Выборы пройдут в Саксонии и Тюрингии в воскресенье. По последним опросам, AfD набирает около 30% голосов в обоих землях.

Объявление Edeka против голосования за AfD на выборах в ландтаг Саксонии и Тюрингии еще больше подчеркивает оппозицию розничной торговли партии, заявляя, что синий не вариант из-за якобы угрозы разнообразию общества.

Александр фон Преен, президент Ассоциации немецкой торговли, также вступил в избирательную кампанию и раскритиковал AfD, выразив озабоченность тем, что политики, приверженные исключению и изоляционизму, могут усугубить текущие 120 000 вакансий в розничной торговле, имея в виду враждебные замечания Хёкке в отношении разнообразных компаний.

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