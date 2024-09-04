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Федеральные земли ГерманииНовостиПокупка на рынке

Edeka сняла с рынка свою фруктовую закуску из-за определенной ситуации.

ООО СДА призывает к отзыву опреде批次own являетсяваться фактов ореховых десертов из-за возможного присутствия ثلبластического загрязнения по Htmlственному сроку годности. Остальные н(My продукты не затрагивает вызыва полнрасSpell. prod

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Время чтения 1 минута
Доминирующий объект воспоминаний в основном обрабатывался на национальном уровне Edeka и Marktkauf.
Доминирующий объект воспоминаний в основном обрабатывался на национальном уровне Edeka и Marktkauf.

- Edeka сняла с рынка свою фруктовую закуску из-за определенной ситуации.

Edeka Snack Balls Дата Миндаль Какао с упаковкой 145г от SDA GmbH отзываются из-за возможного наличия металлических посторонних предметов. Пострадавшие товары имеют минимальный срок годности 01.03.2025, как указано в Хаттингене. Возможно, что некоторые продукты содержат металлические примеси.

Лица, купившие продукцию с данным сроком годности, не должны потреблять Snack Balls. Вместо этого они могут вернуть товар. Компания четко заявила, что потребители могут вернуть продукт, даже если у них нет чека, и им будет возвращена полная стоимость покупки в месте приобретения.

Отзываемый продукт в основном продавался по всей стране в Edeka и Рынке. SDA GmbH и вовлеченные розничные торговцы оперативно действовали, уже удалив пострадавшие товары из продажи, как сообщается.

Покупатели, приобретшие версию Edeka Snack Balls от Рынка с указанным сроком годности, также должны знать об отзыве. Рекомендуется следовать тому же процессу возврата, чтобы избежать потребления и получить возврат средств.

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