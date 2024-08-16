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ОбществоНовостиСаффолк

Эд Ширан присоединяется к футбольному клубу Ипсвич Таун

Эд Ширан давно является поклонником английского футбольного клуба и новичка Премьер-лиги.

 and  James Williams
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- Эд Ширан присоединяется к футбольному клубу Ипсвич Таун

Музыкант Эд Ширан (33) присоединяется к английскому футбольному клубу Ипсвич Таун. Он приобрел небольшую долю в своем родном клубе, что объявил в Instagram. "Каждому фанату футбола снится владеть клубом, который он поддерживает, и я так благодарен за эту возможность", - написал он.

Футбольный клуб, расположенный в графстве Саффолк на востоке Англии, недавно был повышен и сейчас играет в Премьер-лиге. Ширан ("Perfect", "Shape of You") долгие годы поддерживает клуб и был спонсором формы несколько лет назад. Его неоднократно видели на матчах на стадионе.

Письмо любви к родному городу

Ширан написал, что живет в Саффолке с трех лет. Он объездил мир и иногда чувствует себя чужаком в больших городах. Саффолк и Ипсвич всегда делали его частью сообщества и защищали.

Доля Ширана в футбольном клубе составляет 1,4 процента, согласно клубу. Он не является акционером с правом голоса или членом совета директоров, а просто вкладывает деньги в клуб, который любит. Он просит не связываться с ним по поводу переговоров по контрактам или тактики.

Родной город Ширана Саффолк всегда занимал особое место в его сердце, так как он чувствовал там принадлежность и защиту с тех пор, как переехал в возрасте трех лет. Ипсвич Таун, расположенный в Саффолке, сейчас играет в Премьер-лиге после повышения, и Эд Ширан, всю жизнь поддерживающий клуб и бывший спонсор формы, укрепил свою связь с клубом, купив небольшую долю.

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