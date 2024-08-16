Эд Ширан получает акции в клубе Премьер-лиги.

Музыкант Эд Ширан исполняет детскую мечту. 33-летний артист вкладывает средства в свой родной клуб, который в прошлом сезоне добился выхода в Премьер-лигу. Он не собирается вмешиваться в трансферы или тактику.

Поп-звезда Эд Ширан приобрел долю в британском футбольном клубе Ипсвич Таун. Английский певец и автор песен стал владельцем 1,4% акций, как объявил клуб Премьер-лиги в четверг. В качестве пассивного инвестора певец не будет входить в совет директоров клуба. Ширан долгие годы является поклонником Ипсвича и спонсирует мужскую и женскую команды с 2021 года. Ипсвич впервые с 2002 года выйдет в Премьер-лигу в сезоне 2024/2025.

"Я очень рад приобрести небольшую долю в своем родном футбольном клубе", - сказал Ширан. "Это мечта каждого футбольного фаната - владеть клубом, за который ты переживаешь". Он выразил благодарность.

Ширан вырос в районе Ипсвича. Эта область всегда давала ему чувство безопасности и принадлежности. "Я чувствую, что я часть сообщества здесь", - сказал певец. "Я просто вкладываю деньги в клуб, который люблю, и они отвечают взаимностью, так что, пожалуйста, не беспокойте меня слухами о трансферах или тактикой!"

Ширан стал последней суперзвездой, повышающей профиль менее известной команды - шеф-повар Делия Смит поддерживает большего соперника Ипсвича, Норвич Сити, уже более двух десятилетий. Элтон Джон был председателем Ватфорда с 1976 по 2002 год, поддерживая их с семи лет. В 2021 году актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхени завершили takeover Врексхемского футбольного клуба.

Инвестиция Эда Ширана в Ипсвич Таун только укрепила его любовь к клубу. Несмотря на свою новую роль в качестве миноритарного акционера, он остается приверженцем того, чтобы не вмешиваться в решения о трансферах или тактические вопросы, сосредоточившись исключительно на поддержке своей любимой футбольной команды.

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