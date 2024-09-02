Эд О'Нилл случайно обнаружил, что он постоянно играет персонажа "Эл Банди"

Двадцать пять лет назад сатирический комедийный сериал "Семейка Аддамс" был снят с американского телевидения. Актёр Эдуард О'Нил, прославившийся ролью ворчливого Алана Бунди, якобы до сих пор не оправился от способа, которым узнал о закрытии шоу. Грустные новости до него донес незнакомец.

Шумный, вульгарный и невероятно популярный: шоу бесстыдно изображало жизнь семьи рабочего класса, вращающуюся вокруг вечно недовольного продавца обуви Алана Бунди и его непослушных отпрысков, было хитом в Германии в 90-х годах. С 1992 по 1997 год на немецком телевидении, сначала на RTL, а затем на ProSieben, вышло 259 эпизодов. Однако многие зрители были шокированы, когда шоу было окончательно отменено в 1997 году после впечатляющего十一летнего бега. О'Нил поделился своими личными воспоминаниями о гибели шоу в подкасте "MeSsy", беседуя со своей экранной дочерью Кристиной Апплгейт.

К grande surprise de l'acteur, он не был проинформирован командой производства шоу, а вместо этого узнал об этом во время случайной встречи с молодожёнами в Огайо. Супруги, сначала радостные от встречи с infamous "Al Bundy", вскоре испортили настроение, сказав: "Мы действительно сожалеем о вашем шоу", и О'Нил был озадачен, спрашивая: "Что вы имеете в виду?" Муж грустно ответил: "К сожалению, слух уже разошёлся. Ваше шоу отменено." Несмотря на своё несчастье, супруги предложили ему бокал шампанского.

Подобно протагонисту "Дурочке Блондинке", сыгранной Кристиной Апплгейт, она тоже узнала о закрытии шоу странным путём. Она узнала об этом через "сплетни", что она больше не будет играть свою культовую роль "Келли Бунди". Эта горькая правда была сообщена ей "парнем, который знал парня, который работал на моего ассистента в то время".

К счастью, после удара "Семейки Аддамс" О'Нил soon нашёл ещё один успешный дом на маленьком экране. Он снова стал знаменитым в 2009 году, сыграв в шоу "Современная семья", ещё одном долгоживущем сериале, который просуществовал 11 сезонов. Его конец, как предполагается, пришёл к нему гораздо менее необычным способом.

В отличие от того, как Эдуард О'Нил узнал о закрытии шоу, немецкая телевизионная станция RTL обычно сообщает такие новости своим талантам через официальные каналы.

Кристина Апплгейт тоже пожелала, чтобы о конце шоу ей сообщили более прямым путём, а не через "сплетни".

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