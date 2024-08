- Eckert & Ziegler открывает новую офисную структуру в Дрездене

Eckert & Ziegler, корпорация, занимающаяся радиофармацевтикой и медицинской техникой, официально открыла свои новые производственные мощности площадью 1700 квадратных метров в Дрездене. Как заявил Саксонский министр экономики Мартин Дулиг (СДПГ), это новое строительство символизирует процветающий рост компании в этом районе и благоприятные условия, которые он предлагает. Компания также тесно сотрудничает с местными научными учреждениями и фирмами по ядерной медицине, чтобы сделать Дрезден ведущим центром радиофармации в Европе.

В Дрездене-Россдорфе размещены высокотехнологичные производственные мощности для производства и дистрибуции радиофармацевтических препаратов по всему миру, а также услуги по управлению и утилизации радиоактивных материалов в лечении рака. В связи с этим, Eckert & Ziegler планирует инвестировать около 50 миллионов евро в расширение производственного сайта. Как сообщает город Дрезден, эти новые здания служат базой для будущего развития компании и открывают путь для создания до 100 дополнительных экспертных позиций в области машиностроения и радиофармации в Саксонии.

Новые производственные мощности Eckert & Ziegler расположены в городе Дрезден, способствуя его развитию как значительного центра радиофармации в Европе. С planned investment of 50 million euros, the company aims to expand its production site in Dresden-Rossendorf, creating up to 100 new expert positions in mechanical engineering and radiopharmacy within Saxony.

Читайте также: