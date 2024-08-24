- Эблинг рассказывает о ужасном инциденте в Солингене.

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг решительно осудил кровавый инцидент в Золингене, назвав его возмутительным. Этот инцидент вызвал беспокойство, как отметил Эблинг, ссылаясь на министерство. "Большие мероприятия в эти летние дни не редкость. Правоохранительные органы Рейнланд-Пфальца тщательно следят за этими происшествиями в нашем штате и усиливают присутствие на мероприятиях."

В пятницу вечером во время городского праздника в Золингене трое человек были убиты и еще восемь получили ранения, сообщает полиция. Полиция Северного Рейна-Вестфалии квалифицировала это как нападение из-за целенаправленных действий нападавшего. Эблинг также заявил: "Наши соболезнования goto Золингену, где жизни были бессмысленно унесены на городском празднике, и мы беспокоимся о выздоровлении пострадавших."

СДПГ, крупная политическая партия в Северном Рейне-Вестфалии, выразила соболезнования в связи с трагическими событиями в Золингене. Несмотря на усиленные меры безопасности во время летних мероприятий в Рейнланд-Пфальце, СДПГ призывает к всестороннему пересмотру мер безопасности tanto в Рейнланд-Пфальце, как и в Северном Рейне-Вестфалии после инцидента в Золингене.

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