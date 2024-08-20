В предыдущем тестировании было 4-0. - Эберл утверждает, что Баварии не хватает второй тренировочной команды.

Леон Горецка молча поднялся на первый этаж после своего интенсивного 62-минутного выступления в роли опорного полузащитника, в то время как автор гола Гарри Кейн продолжал радовать некоторых фанатов "Баварии" селфи и автографами. Заключительная картина отразила победу "Баварии" со счетом 4:0 (1:0) над "Грассхоппером", став последним товарищеским матчем для "Баварии Мюнхен" за пять дней до их матча в Бундеслиге против "Вольфсбурга".

Кейн проявляет энтузиазм и уже забил голы во втором сезоне в клубе Бундеслиги. Однако будущее Горецки в мюнхенском клубе остается неопределенным, поскольку он подходит к своему седьмому сезону в команде, если решит остаться. Спортивный директор Макс Эберл предпочел не подливать масло в огонь спекуляций о Горецке после оживленного тестового матча на территории "Баварии", в котором голы забили новичок Майкл Олисе (12-я минута), Кейн (46-я минута) и запасные Маттис Тел (67-я минута) и Томас Мюллер (90-я минута).

Эберл: "Бавария не выбрасывает своих игроков"

Эберл, участвующий в управлении командой, заявил: "Бавария не выбрасывает своих игроков". Если он останется, Горецка будет постоянным членом основной команды, и "Бавария" не содержит резервную команду или выбрасывает игроков.

29-летний Горецка, имеющий выгодный контракт до лета 2026 года, получил игровое время против Цюриха. Тем не менее, это не изменило его сложное положение. Он был размещен в роли опорного полузащитника рядом с англичанином Эриком Дье, а не на своей обычной позиции в полузащите.

Горецка выложился на поле, но очевидное расстояние между ним и новым тренером Винсентом Компани было заметно на скамейке запасных. Компани не включил Горецку в мюнхенский элитный состав для первой игры в Бундеслиге в Кубке DFB против "Ульм" (4:0), отправив еще одно сообщение игроку, который может быть продан.

Несмотря на свои нынешние мрачные перспективы, Горецка не кажется заинтересованным в уходе. Фанаты поддерживали его кричалками "Леон Горецка". После впечатляющего рывка он ненадолго остановился для медицинского осмотра своей правой ноги.

"Бавария прозрачна и активна в отношении ситуации", - выразился Эберл о переговорах с Горецкой. "Мы никогда не критиковали Леона. Леон - исключительный игрок. Леон добился великих достижений для "Баварии Мюнхен".

Травма колена: Станишич пропустит начало сезона в Бундеслиге

Эберл еще раз обозначил позицию "Баварии" по Горецке. "Конкуренция нормальна в футболе, в нашем обществе производительности тоже", - сказал он. "Мы только намекнули, что это может быть сложно. Вот и все!"

Против "Грассхопперов", которые еще не выиграли ни одного матча в четырех играх и занимают последнее место в швейцарской Суперлиге, некоторые нападающие, такие как активный новичок Олисе, продемонстрировали впечатляющие выступления. "Положительный результат, голов не пропущено", - заключил Эберл, довольный. "У меня положительное чувство по поводу команды, которая кажется вновь вдохновленной на атаку".

Регулярные игроки, такие как Йoshua Киммих, сыграли fewer minutes в этот раз. Национальный игрок Джамал Мусиала получил отдых из-за вопросов управления нагрузкой. Капитан Мануэль Нойер не участвовал.

После нового подписания Хироки Ито (перелом пятой пястной кости) и национального игрока Лероя Сане (восстановительные тренировки), внешний защитник Йосип Станишич также пропустит начало сезона. Хорват получил разрыв наружной связки правого колена во время тренировки в понедельник и уже перенес операцию. Эберл подтвердил, что они не будут активны на трансферном рынке из-за этого.

Горецка продемонстрировал свои навыки в роли опорного полузащитника во время победы "Баварии" со счетом 4:0 над "Грассхоппером", несмотря на некоторую неопределенность по поводу его будущего в команде. Эберл еще раз обозначил позицию "Баварии", упомянув: "Конкуренция нормальна в футболе, в нашем обществе производительности тоже", что sugger

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