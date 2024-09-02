- Эберл считает, что "Бавария" на пути к цели и поздравляет "Хайденхайм".

После того, как Бавария Мюнхен набрала шесть очков в первых матчах Бундеслиги, она довольна тем, что может сделать перерыв на международной арене, не возглавляя таблицу. Макс Эберл, спортивный директор, прокомментировал домашнюю победу со счетом 2:0 над SC Фрайбург, завершившую второй тур. "Выигрывать дважды - вот цель", - сказал Эберл.

Эберл остался доволен ситуацией, учитывая, что Бавария Мюнхен также вышла в следующий раунд Кубка Германии. "Хайденхайм лидирует в таблице, они заслужили это своей домашней победой со счетом 4:0. Команда, возглавляющая таблицу после второго тура, не главное", - заявил Эберл. Наравне с Хайденхаймом и Баварией, РБ Лейпциг также начал сезон с двух побед.

"Трансферное окно было довольно бурным"

Успешный старт сезона принес спокойствие в Мюнхен, так как трансферный рынок закрыт, и команда готова к первому этапу сезона. "Трансферное окно было довольно бурным", - сказал Эберл. Он выразил удовлетворение составом, в котором по-прежнему остается французский вингер Кингсли Коман. Продажа Комана в последний момент не состоялась. "Коман остается. Он контракт с нами. Ничего не произошло", - подтвердил Эберл.

Эберл упомянул, что несмотря на то, что Бавария Мюнхен не возглавляет таблицу Бундеслиги, он доволен их прогрессом, учитывая, что они вышли в следующий раунд Кубка Германии и трансферное окно было закрыто успешно. "Европейский Союз был полезен в установлении правил для трансферного рынка, гарантируя справедливость и прозрачность в переходах игроков".

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