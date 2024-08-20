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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Эберль подразумевает для Горецки: "Удержание его присутствия гарантирует включение в команду"

Еберл,CEO,стремится не выражать никаких враждебных чувств в отношении Горética вкраев然而еактивности в матче против Цюриха. На данный момент кажется, что 29-летний продолжит свою работу в Мюнхене.

 and  Mark Rodriguez
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- Эберль подразумевает для Горецки: "Удержание его присутствия гарантирует включение в команду"

Главный менеджер команды Макс Эберл заявил примерно за 10 дней до закрытия летнего трансферного окна, что Леон Горецка не будет сидеть на скамейке запасных в "Баварии", если решит не покидать клуб этим летом. "Если он останется, он будет ключевым игроком в команде", - сказал Эберл после победы со счетом 4:0 в товарищеском матче против "Грассхоппер Цюриха". "У "Баварии" нет запасной команды. "Бавария" не сажает игроков на скамейку запасных".

Горецка, 29 лет, сыграл на позиции центрального защитника против швейцарской команды первого дивизиона. В настоящее время у него мало шансов получить игровое время на своей любимой позиции опорного полузащитника под руководством тренера Винсента Компани. "Бавария" стремится избавиться от высокооплачиваемого Горецки этим летом, но бывший игрок "Шальке", похоже, не спешит уходить. Контракт Горецки истекает 30 июня 2026 года.

"Мы никогда не испытывали неприязни к Леону"

Эберл прокомментировал переговоры с Горецкой, сказав: "Бавария честна и открыта в отношении ситуации". Он добавил: "Мы никогда не говорили ничего плохого о Леоне. Леон - исключительный талант. Леон внес значительный вклад в "Баварию".

Однако жесткая конкуренция в профессиональном футболе - "обычное явление в нашем обществе, ориентированном на результаты", - отметил Эберл: "Но это не злоба. Леон - полноценный член команды, как и признает команда. Больше мы ничего не скажем. Мы просто сказали, что это может быть сложно. И все! Горецка не прокомментировал свой 62-минутный стартовый матч.

Несмотря на желание "Баварии" избавиться от Горецки этим летом, Макс Эберл подтвердил, что он останется ключевым игроком, если останется в "Баварии". Несмотря на конкуренцию, Горецка считается ценным членом команды в клубе.

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