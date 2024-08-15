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Эберль из "Баварии" не будет отвечать на заявление Карро

 and  Michael Bootcampf
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- Эберль из "Баварии" не будет отвечать на заявление Карро

После неодобрительных замечаний CEO «Байера» Фернандо Карро в адрес Макса Эберля, спортивного директора «Баварии», последний воздержался от ответной словесной атаки. «На самом деле жаль, что у нас есть такая тема перед началом сезона», — сказал Эберл. «Конечно, можно было бы сейчас сидеть и разжигать огромную словесную битву. Но это совершенно не в моих планах». Эберл подчеркнул, что комментарий Карро говорит сам за себя, но он видит это иначе: «Я могу только сказать одно: слова — серебро, а молчание — золото».

Карро,CEO чемпионов Германии «Байер», якобы сказал на встрече с фанами во вторник вечером: «Я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего. И я бы не вел с ним переговоров». Это было в контексте продолжающейся трансферной саги вокруг национального игрока «Байера» Джонатана Таха.

Позже Карро извинился. «Я эмоциональный человек. Заявления о Максе Эберле были сделаны в неформальном обмене с фанатами «Байер 04». То, что они были подхвачены и умножены в таком виде, не было моей целью. Однако факт остается фактом, что я извиняюсь за заявление», — сказал Карро «Бильду».

Эберл: Атака на поле, а не у микрофона

На пресс-конференции перед матчем Кубка Германии «Баварии» в Ульме в пятницу вечером Эберля спросили, является ли нынешняя напряженность указателем на остаток сезона и будет ли она продолжаться. «Это должно произойти на поле», — ответил Эберл. «Именно там мы хотим видеть спортивную конкуренцию». Он пытается сохранить публичное самообладание. «Я не вижу тему атаки перед микрофоном на пресс-конференции, а скорее на самом деле через пять или шесть недель, когда мы сыграем против «Байера».

Соответственно, опытный менеджер также не предоставил обновлений по переговорам вокруг защитника Таха. Контракт Таха с «Байером» истекает в 2025 году, поэтому «Байер» все еще может получить трансферную плату за национального игрока этим летом. «Бавария» заинтересована — особенно потому, что они недавно потеряли защитников Маттиас де Лихта и Нуссар Мазрауи в «Манчестер Юнайтед».

Состав «Баварии» готов

Однако, по словам Эберля, не будет большой трансферной кампании в августе. «У нас отличный состав и отличные игроки», — сказал спортивный директор. «Если ничего экстраординарного не произойдет, то состав готов к новому сезону».

Эберл упомянул, что подходящее место для конкуренции и потенциальных конфликтов между «Баварией» и «Байером» — на футбольном поле, а не в словесных обменах на пресс-конференциях. Это suggeriruet, что он предпочитает сосредоточиться на матчах «Бундеслиги», используя их как платформу для разрешения любых споров, которые могут возникнуть между двумя командами.

Учитывая нынешнюю напряженность между двумя клубами, Эберл подразумевает, что он видит предстоящий матч Кубка Германии как возможность урегулировать свои разногласия на поле, так как он believes, что «это должно произойти на поле». Это дальнейшее подчеркивает significance 'Бундеслиги' матчей в разрешении споров и поддержании здоровой конкуренции между командами.

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