EA FIFA 25 заставляет тактических лис запутаться.

Каждый сентябрь фанаты футбола по всему миру с нетерпением ждут FIFA, ежегодного футбольного симулятора от Electronic Arts. Но стоит ли вкладываться в FIFA 25, особенно с учетом минимальных нововведений? ntv.de протестировала игру на PS5 и выявила два ключевых изменения.

В центре внимания находится «FC IQ», новый уровень, который позволяет глубокую персонализацию тактик команды. Эта функция может показаться пугающей на первый взгляд, уходя от стандартных FIFA и приближаясь к сложности Football Manager. Суть современного футбола больше не сводится к фиксированным позициям, команды переключаются между построениями с мячом и без него.

Теперь FIFA 25 позволяет такую персонализацию. Опорный полузащитник может выступать в роли «Холдинга», мотора или дополнительного центрального защитника. Атакующий полузащитник может стать ложной девяткой, плеймейкером или вингером. Роли, связанные с каждым положением, требуют внимания, влияя на общую стратегию. Тактическая доска даже напоминает шахматную доску, иллюстрируя территорию каждого игрока. Некоторые игроки идеально подходят для этих ролей. Например, Антуан Гризманн из «Атлетико Мадрид» преуспевает в роли ложной девятки, в то время как Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» идеально подходит на роль форварда.

Гибкость построений

Начальные построения служат лишь основой, естественным образом меняясь при владении мячом или при обороне. Например, четырехзащитная схема может быть изменена, переходя в построение 3-4-2-1 за счет перемещения одного из центральных защитников в полузащиту. Гибкость в полузащите позволяет вингерам перемещаться на позицию третьего форварда, превращая построение в 4-3-3 при владении мячом. При обороне оно возвращается к 4-4-2. Такие построения можно даже менять на ходу без предварительного планирования.

Хотя концепция может показаться сложной, на практике она удивительно интуитивна, меняя модели движения и поведение в обороне/нападении. Это вводит новые тактические стратегии в сообщество FIFA, отличая FIFA 25 от его предшественников в плане тактической глубины.

FC IQ, возможно, не revolutionize игру, так как FIFA 25 все еще можно играть без тактических инструкций. Но он предлагает свежий взгляд для заядлых и онлайн-игроков, потенциально служа небольшим преимуществом.

Помимо новых функций FIFA 25, сезонный пропуск объединен, позволяя зарабатывать очки во всех режимах игры. Однако настоящей звездой шоу в этом году является карьерный режим. В то время как Ultimate Team лишен значительных нововведений, карьерный режим сияет за счет расширенной кастомизации, расширенных тактик, динамических эффектов погоды и большей глубины, предлагая гораздо более насыщенный опыт, чем в предыдущих версиях.

Но карьерный режим не лишен своих недостатков. Дизайн переговорных бесед неоригинален, а освещение СМИ ограничено. Интервью малоценны и кажутся неуместными, а раздел Новостей, по сути, служит Ежедневным обновлениями менеджера, плохо реализован.

Важным нововведением в списке является «Rush»,casual 5v5 mode. Интегрированный tanto в Manager Mode, как и в Ultimate Team, «Rush» привносит свежесть в игру, добавляя долгожданную непринужденность, которой Ultimate Team так не хватало. Идеальный выбор для сеансов многопользовательской игры, «Rush» повышает общую удовлетворенность, снижая риск разочаровывающих обменов с загадочными товарищами по команде, известными своей склонностью терять мяч.

Стоит ли FIFA 25 полной цены? Казуальные игроки, возможно, едва заметят разницу с FIFA 24, учитывая скудные обновления макета. Заядлые игроки и тактические фанатики, однако, получают новый источник разнообразия с режимом «Rush», в то время как стратеги футбола могут погрузиться в сложности FC IQ.

FIFA 25 выйдет 27 сентября для PS5, PS4, Xbox Series X/S и ПК.

Введение FC IQ в FIFA 25 представляет собой существенный сдвиг в персонализации тактик команды, уходя от традиционной игры в FIFA в сторону более сложного опыта, подобного Football Manager. Новая функция позволяет более гибкий подход к позициям, позволяя опорному полузащитник выступать в роли «Холдинга», мотора или дополнительного центрального защитника.

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