Неточная коммуникация в диком лагере. - Джулия Сигел просто хочет провести тщательный самоанализ.

В шоу "Я знаменитость! Вытащите меня отсюда!" (Эпизод 10, доступен сейчас на RTL+ и выходит на следующий день на RTL) участники не особо отдыхают, особенно модель и DJ Джулия Зигель (49). Что произошло? В последнем эпизоде известная телезвезда Данни Бюchner (46) попросила Зигель сделать ей массаж из-за боли в шее.

Ищет ли Джулия Зигель одобрения?

Зигель, не самая популярная среди участников, сразу же соглашается помочь. В джунглевом телефоне она говорит: "Я люблю делать массаж. Хорошо, что она попросила". Тем не менее, Элена Мирас (32) и Джиджи Бирофьо (25) с удивлением наблюдают, как Зигель массирует Бюchner. "Здесь происходит много странных вещей. Джулия просто боится быть номинированной. Это все часть ее плана!" - размышляет Джиджи в джунглевом телефоне.

"Все для шоу"

Пока Бюchner наслаждается массажем, замечая: "Это так приятно, Джулия". Но Джиджи все еще не убежден. Он шепчет Кадеру Лотху (51), другому участнику: "Джулия три часа массировала Данни. Все для шоу". Даже Бюchner начинает говорить о Зигель после массажа. "Она использует все уловки", - замечает она. Обращаясь к Джиджи, она добавляет: "Теперь она делает все для меня". Джиджи отвечает: "Это было серьезное подмасливание".

Даже ведущий RTL Яна Кёппен (41) комментирует действия Бюchner. "Неблагодарно со стороны Данни получать массаж и затем высмеивать Джулию", - говорит он.

Несмотря на благодарность Данни Бюchner Джулии Зигель за массаж, Джиджи Бирофьо по-прежнему считает, что массаж был спектаклем, заявляя: "Джулия три часа массировала Данни. Все для шоу".

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