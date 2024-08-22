- Джулия Сигел оказывается под пристальным вниманием и суровым суждением.

Привет, добро пожаловать в Страну Слёз! В восемьдесят первый день "Я знаменитость - Легенды джунглей: Битва Royale" (последний эпизод первым на RTL+, на следующий день на линейном телевидении на RTL), слёзы угрожали затопить лагерь в Южно-Африканском каньоне Дракенсберг. Лагерные жители тонули в своих чувствах, почти каждый час. Написанное песком "harassment" переходило с места на место. Даже между друзьями по джунглям развернулась жестокая схватка. Одна легенда решила покинуть территорию, облегченно вздохнув.

"Они меня порвут ночью"

Полпути через лагерь легенд, перья снова полетели. Лагерные жители разделились на две фракции: Гиули Сьелль (49) и Джорджина Флёр (34) теперь воевали с "четырехликим отрядом". В него входили Элена Мирас (32), Дэнни Бюхнер (46), Кадер Лот (51), "лидер" Торстен Легат (55) - по крайней мере. Эрик Штехфест (35), который сочувствовал обеим сторонам, представлял себе свою судьбу, если Гиули и Джорджина будут "выставлены": "Они меня порвут ночью".

Но этого ещё не произошло. Вместо этого, спровоцированный Эриком, поток слёз хлынул через лагерь и эпизод. Эрик плакал, боясь быть втянутым в якобы "harassment". Это, в свою очередь, спровоцировало Мола Адебиси'а (51). Его беременная жена Аделина - сериал был снят в июне - страдает диабетом и высоким кровяным давлением. "Мы никогда не были так долго врозь, максимум пять дней", - вздохнул плачущий Мола.

"Ты думаешь и думаешь и думаешь... это странно."

Элена Мирас также плакала о своей дочери. Скоро Дэнни Бюхнер тоже заплакала: "Были времена, когда я не была хорошей матерью. Я хочу компенсировать это своим детям". Это не оставило Сару Кнаппик (37) равнодушной. "Я скучаю по своей малышке. Я бы хотела её обнять", - рыдала Сара. Даже Джиджи Бирофио (25) начал размышлять о своем участии в реалити-шоу со слезами на глазах: "Трудная часть этой работы в том, что я всегда должен улыбаться. Но здесь, в лагере, ты много думаешь, размышляешь. Ты думаешь. Почему я здесь? Ты думаешь и думаешь и думаешь... это странно."

Потом плач прекратился, и начались споры. Например, о плане Джиджи отправить старшего Винфрида Глатцедера (79) на ночное дежурство и избежать этого самому. Эрик Штехфест, джунглевый товарищ Джиджи, не одобрил это поведение нисколько. Он лишил Джиджи статуса джунглевого легенды. Джиджи, в свою очередь, поверил, что теперь понимает "почему все ненавидят Эрика". Он предложил Эрику другую стратегию словами: "Давай начнем игру". Верный эхо Джои Хайндля'а (31) легендарного крика: "Давайте сделаем Рэмбо!"

Сьелль называет Кнаппик "Министерством государственной безопасности" лагеря

(Текст не предоставлен далее)

Большинство критики было направлено на Гиули Сьелль снова. Не только её навязчивое отношение раздражало легенд, но она также атаковала Сару Кнаппик, одну из немногих своих союзниц, во время ночного дежурства, называя стиль лидерства Сары в качестве лидера лагеря "Министерством государственной безопасности". Слёзы снова полились утром, особенно расстроив Элену. Её ответ Гиули: "Теперь она имеет на меня проблему". Даже благородный жест Гиули сдачи своих контрабандных сигарет, чтобы вернуть роскошные вещи всем, не был принят. Это было воспринято как тактика. Кажется, у Гиули Сьелль впереди штормовое время с остальной частью лагеря.

Эрик Штехфест и Джиджи Бирофио прочно стояли на джунглевом испытании. Балансируя на узких досках высоко над каньоном Дракенсберг, им нужно было бросать звёзды друг в друга. Цель Джиджи оставляла желать лучшего, он поймал только шесть из одиннадцати звёзд. Тем не менее, это было успешное "лечение пары" для двоих. Гиули Сьелль ожидала восемь-десять звёзд.

Во время финального объявления, ведущие Соня Цетлов (56) и Ян Кёппен (41) не создавали много драмы. Винфрид Глатцедер объявил себя "умственно истощенным" во время номинации и попросил покинуть лагерь. Как самый старый обитатель лагеря, он оставил за собой распри. Его прощальные слова: "Это было приключение. Ты должен быть сумасшедшим."

В разгар джунглей соревнования критика Гиули Сьелль распространилась на то, что она называла Сару Кнаппик "Министерством государственной безопасности" лагеря, вызывая слёзы среди легенд, особенно расстраивая Элену. (содержащий слово 'Министерство')

Несмотря на его проблемы с точностью в джунглевом испытании, Джиджи Бирофио и Эрик Штехфест нашли единство в своей команде, доказав, что их связь крепка даже в трудных ситуациях. (содержащий слово 'Джиджи')

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