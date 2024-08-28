- Джулия фон Хайнц в Венеции присяжные установили правило: "Запрещено дремнуть"

Режиссер Юлия фон Хайнц получает поддержку своей семьи на Венецианском кинофестивале. 48-летняя режиссер, известная во всем мире своим проектом "И завтра весь мир", входит в жюри этого года. Ее супруг и один из детей сопровождают ее. Оба - супруг и сын - также планируют посмотреть фильмы в Венеции, как она сообщила.

На вопрос, какой фильм заслуживает награду, она ответила: "Конечно, я бы хотела увидеть что-то новое, даже в технике съемки". Она будет искать то, что "трогает меня и потенциально говорит о нашем времени", как она сказала dpa во время приема журнала Variety в отеле Danieli на Гранд-Канале в Венеции.

Венецианский кинофестиваль проходит с 28 августа по 7 сентября. Всего 21 фильм соревнуется за главный приз, Золотого Льва. "Я пока посмотрела всего несколько фильмов", - говорит фон Хайнц. "По два-три фильма в день, здесь действительно большой объем. Я жду этого, я подготовлюсь, потому что уснуть здесь не вариант, даже на минуту".

В Венеции она "полностью погружена" в просмотр фильмов. "Есть огромное количество фильмов. Кроме того, хотелось бы посмотреть несколько других фильмов, которые не участвуют в конкурсе", - сказала она, ссылаясь на "5 сентября" Тима Фельбаума об атаке на Олимпиаду в Мюнхене в 1972 году в качестве примера.

В скором времени первый международный полнометражный фильм Юлии фон Хайнц "Сокровище" с Леной Дунхэм и Стивеном Фраем выйдет в кинотеатрах (выход 12 сентября).

Она упомянула, что ей нравится смотреть разные фильмы на Венецианском кинофестивале, потому что есть много вариантов, даже те, которые не участвуют в конкурсе. Венецианский кинофестиваль, на котором Юлия фон Хайнц входит в жюри, а ее семья присутствует, включает в себя 21 фильм, соревнующийся за награду Золотой Лев.

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