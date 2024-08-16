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Джулиан Колер: Красная дорожка - это "усилия"

Juliane Köhler стала знаменитой благодаря фильмам, таким как «Никто здесь не хочет умирать» или «Падение». Однако славу она ценит меньше всего в своей профессии.

 and  Anne Legman
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Ковёр был изумрудным на этой премьере
Ковёр был изумрудным на этой премьере

- Джулиан Колер: Красная дорожка - это "усилия"

Актриса Юлиане Кохлер ("Нигде в Африке") предпочитает оставаться в тени за пределами своих ролей. "Слава, общественное признание и красно-красные ковры не являются движущими силами моей карьеры", - сказала она газете "Новая Оснабрюкская газета" (NOZ). Вместо этого, она мотивирована содержанием, сказала 59-летняя актриса.

"Мне нравится, когда мне нравится материал, когда я нахожу роль интересной", - сказала актриса из Гёттингена. "Остальное в основном вызывает у меня стресс - я никогда не могла наслаждаться тем, как некоторые мои коллеги. Возможно, это потому, что я очень застенчивый тип. Я не хочу представлять себя как Юлиане, а как персонаж, которого я играю. Тогда я больше не застенчива. Когда я могу сыграть персонажа, я полностью уверена в себе. Но красные ковры просто утомляют, они давят на меня".

Новый фильм "Солнечные места"

Ее застенчивость, по мнению Кохлер, также была причиной того, что она была отвергнута девятью театральными школами в Германии, прежде чем она изучала актерское мастерство в Нью-Йорке.

Кохлер скоро появится в фильме "Солнечные места" Аарона Аренса (дата выхода: 22 августа). Фильм рассказывает историю семьи, которая неожиданно собирается в своем отпускном доме на Лансароте. "Прекрасные воспоминания встречаются с причудливыми семейными анекдотами, старая любовь встречает новые обстоятельства - и конфликты, которые давно кипят, начинают эскалировать", - гласит анонс фильма.

Хотя талант актрисы Юлиане Кохлер был initially проигнорирован в Германии, она в конечном итоге изучала актерское мастерство в Нью-Йорке из-за отказов девяти театральных школ в стране. Несмотря на свой успех, Юлиане Кохлер, родом из Гёттингена, Германия, находит красно-красные ковры утомительными и предпочитает сосредоточиться на своих актерских ролях, а не на славе, которую они приносят.

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