Джулиан Альварес подписывает трансфер "Атлетико Мадрид" из "Манчестер Сити" в сообщении о сделке в 104 миллиона долларов.

Аргентинский форвард подписал шестилетний контракт с испанской стороной. По данным британских СМИ, "Атлети" заплатит за Альвареса первоначально $82 млн (£64 млн), с возможными бонусами в размере $22 млн (£17 млн).

CNN обратилась в "Манчестер Сити" и "Атлетико" для подтверждения суммы трансфера.

"Новые вызовы, с теми же людьми, что и всегда", - написал Альварес в Instagram после завершения перехода в испанскую столицу.

Альварес изначально подписал контракт с "Манчестер Сити" в 2022 году, впечатлив своей игрой за "Ривер Плейт" в Аргентине.

За два сезона в составе английского гиганта 24-летний Альварес сыграл 103 матча во всех турнирах, забив 36 голов и отдав 18 голевых передач.

Он был важным членом команды, сыграв ключевую роль в победе над шестьюmajor trophies во время своего пребывания, в том числе в исторической команде, выигравшей тройную корону в сезоне 2022/23.

Альварес выразил благодарность "Манчестер Сити", написав, что он прощается с этим замечательным клубом с большими эмоциями.

"Это были два очень специальных года. За это время я многому научился как игроку и как человеку", - написал он в Instagram.

"Манчестер Сити всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю вам всяческих успехов в будущем и буду поддерживать этот клуб, где бы я ни был".

Альварес - международный игрок Аргентины, представлявший свою страну, когда она выиграла чемпионат мира 2022 года.

Он сыграл 36 матчей за "Альбиселесте", забив 9 голов. Он был частью двух команд, выигравших Кубок Америки, последний раз это произошло в этом году, и также принимал участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Теперь он присоединится к "Атлетико", где будет играть под номером 19 и тренироваться под руководством главного тренера Диего Симеоне.

Клуб уже подписал норвежского форварда Александра Сёрлотха из "Вильярреала", чтобы укрепить свою линию нападения.

После относительно разочаровывающего сезона прошлого года - "Колчонерос" finished fourth in La Liga и выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, Альварес и Сёрлотх должны принести голы, необходимые для улучшения результатов команды в сезоне 2024/25.

"Атлетико" начнет свой сезон в Ла Лиге 19 августа выездным матчем против "Вильярреала".

После завершения перехода в "Атлетико" аргентинский форвард Альварес поделился в Instagram: "Начинается новая футбольная авантюра". В предстоящем сезоне Ла Лиги Альварес и норвежский форвард Александр Сёрлотх должны усилить атаку "Атлетико", стремясь улучшить свои результаты после того, как они finished fourth в лиге и выбыли из Лиги чемпионов на ранней стадии прошлого года.

Читайте также: