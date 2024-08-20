- Джоуи Келли и Джулия Боукс должны появиться в "7 против Дикого".

В реалити-шоу "7 vs. Дикая природа" в этом году среди участников актриса Джулия Красота и развлекатель Джоey Келли. Техно-гуру и создатель видео Фритц Мейнеке представил семерых участников четвертого сезона на YouTube — на этот раз он не будет участвовать в действии. Кроме Джоя Келли и Джулии Красоты, эти инфлюенсеры берутся за вызов:

Фанат фитнеса Флайинг УвеМастер выживания и личность YouTube Джо ВогельYouTuber Сандра Сафиулов (selfiesandra)Военный ветеран, ставший YouTuberом Штефан Хинкельманн (Выживание Германия)YouTuber и геймер Let's Hugo

Осенний выпуск на Amazon обещает быть "самым сложным из когда-либо созданных", согласно предыдущему объявлению Мейнеке. В настоящее время подробности о местоположении и правилах остаются в тайне.

В первых двух сезонах участников высаживали в суровой дикой природе Швеции и Панамы с минимальными припасами и без пищи. У них была возможность запросить помощь или сдаться в любой момент. В третьем сезоне дуэты боролись в канадской дикой природе в течение 14 дней. Джо Келли участвовал, но его команда была выбита рано.

Изначально транслируясь только на YouTube, формат поднялся до одного из самых популярных немецкоязычных шоу YouTube, собрав 5,5 миллиона просмотров на эпизод.

Фритц Мейнеке мог представить инфлюенсеров, но они несут полную ответственность за преодоление испытаний в этом сезоне. Среди этих инфлюенсеров есть фанат фитнеса Флайинг Уве, мастер выживания и личность YouTube Джо Вогель, YouTuber Сандра Сафиулов (selfiesandra), военный ветеран, ставший YouTuberом Штефан Хинкельманн (Выживание Германия), и YouTuber и геймер Let's Hugo.

Эти инфлюенсеры должны полагаться на свои навыки и поддержку своих подписчиков, так как правила и местонахождение четвертого сезона окутаны тайной.

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