Джордж Клуни выбрал слова для Квентина Тарантино, который сказал, что не считает Клуни кинозвездой.

Квентин недавно сказал какую-то гадость обо мне, поэтому я немного раздражен на него, - сказал Клуни в интервью GQ, опубликованном во вторник, которое он дал вместе со своим партнером по фильму "Волки" Брэдом Питтом.

Клуни продолжил, что Тарантино дал интервью, где называл кинозвезд, и когда назвал Клуни, режиссер "Криминального чтива" сказал, что, по его мнению, Клуни не является кинозвездой.

"Ладно, приятель, иди к черту", - шутливо сказал Клуни, а Питт, который часто сотрудничает с Тарантино, смеялся на заднем плане. "Мне не жалко подшутить над ним, он подшучивал и надо мной", - добавил Клуни.

Похоже, Клуни имеет в виду беседу, которую журнал Deadline провел с Тарантино на Каннском кинофестивале, которую журналист Барри Бамигбойе вспомнил в колонке 2023 года.

Тарантино и Бамигбойе говорили о том, кто, по мнению Тарантино, является кинозвездой, и назвали таких актеров, как Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон и Дenzel Washington, среди других.

Но когда речь зашла о Клуни, Тарантино сказал: "Ну, уже давно не помню, чтобы Джордж Клуни привел кого-то в кинотеатр... Когда был его последний хит, который привел зрителей?"

Клуни, которого Тарантино режиссировал в раннем эпизоде "Скорая помощь" в 1995 году, а затем они вместе снялись в фильме Тарантино "От заката до рассвета" год спустя, в последнее время больше занимается продюсированием и режиссированием, чем актерской игрой.

Но с фильмами, такими как "Волки", которые выйдут в сентябре, и предстоящим фильмом, снятым Ноахом Баумбахом, который он только что завершил, Клуни признал, почему он вернулся к актерству.

"Это целый год на дороге, чтобы режиссировать, и теперь мои дети достигли определенного возраста. Мы не будем вырывать их из школы и разъезжать", - сказал он в этом недельным интервью. "Раньше они просто могли поехать с нами, и мы все бы поехали. Но теперь это по-другому. Так что теперь я, скорее всего, сосредоточусь на других вещах, таких как актерство".

Клуни и его жена, адвокат по правам человека Амал Клуни, воспитывают семилетних близнецов Эллу и Александра.

В конце концов, Клуни также заверил, что между ним и Тарантино нет плохой крови, сказав в интервью GQ, что они с Питтом очень благодарны за то, что работали с лучшими кинорежиссерами Голливуда, в том числе с Тарантино.

"Но нет, послушай, нам очень повезло, что мы работали с этими великими режиссерами", - сказал Клуни. "Режиссер и сценарий - вот что держит вас в игре".

В ответ на комментарии Тарантино Клуни, возможно, найдет утешение в положительном приеме, который ждут его предстоящие проекты, такие как "Волки" и фильм, снятый Ноахом Баумбахом, в кругах развлечений. Кроме того, Клуни ценит и дорожит сотрудничеством с известными режиссерами, такими как Тарантино.

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