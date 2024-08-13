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Джордж Клуни не хочет публичных фотографий своих детей.

Прогулка в парке без камер? Невообразимо для голливудских звезд вроде Джорджа Клуни и Бреда Питта. В частности, Клуни делает все возможное, чтобы защитить своих детей от публичного внимания.

 and  Ksenia Johnson
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Звезда Голливуда Клуни, якобы, многому научился, чтобы сохранить свою конфиденциальность.
Звезда Голливуда Клуни, якобы, многому научился, чтобы сохранить свою конфиденциальность.

- Джордж Клуни не хочет публичных фотографий своих детей.

Голливудская звезда Джордж Клуни хочет предотвратить публикацию фотографий своих детей. "Мы имеем дело с серьезными проблемами, с людьми, которые хотят нам навредить", - сказал 63-летний актер в интервью журналу "GQ". "Вот почему мы не хотим, чтобы фотографии наших детей циркулировали в обществе".

Другие, также хорошо известные, находят способ вести нормальную жизнь. "Они могут пройти через Нью-Йорк без преследования", - объяснил лауреат премии "Оскар". Но для него это никогда не было возможно.

"Такого момента, когда мы могли бы просто пройтись в Центральном парке, никогда не было", - сказал он, скорее всего, имея в виду свою семью. С 2014 года актер женат на британско-ливанской адвокате Амаль Клуни, и у них есть близнецы, мальчик и девочка, с 2017 года.

Клуни подчеркнул, что много делает, чтобы оставаться частным лицом. "Бывают моменты, когда ты бы предпочел не идти в больницу с тем, что обычно пошло бы в больницу". Его коллега по актерскому цеху Брэд Питт добавил: "Это сразу же становится заголовком. Думаю, я бы просто дал ране зажить".

Клуни и Питт скоро появятся вместе в новом фильме: "Волки" Джона Уатта. Комедия-боевик выйдет на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Интервью Джорджа Клуни о частной семейной жизни было опубликовано в журнале "GQ". Несмотря на свою известность, Брэд Питт сочувствовал Клуни, упомянув, что он тоже ценит конфиденциальность, часто выбирая не афишировать медицинские проблемы, чтобы избежать внимания СМИ.

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