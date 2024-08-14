Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Джонас Хофманн считает обучение тренером

Ранее он не задумывался о карьере тренера после окончания своей профессиональной карьеры, но это изменилось в случае с профессионалом из Леверкузена.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Джонас Хофманн считает обучение тренером

Национальный игрок Йонас Хофманн размышляет о карьере футбольного тренера. "Стать тренером — это могло бы быть вариантом", — признался форвард Леверкузена в интервью "Кёльнской городской газете". Он изменил свое мнение по этому вопросу. "Раньше я говорил, что это не для меня, но сейчас, с возрастом, я чувствую, что, возможно, это было бы весело", — сказал 32-летний Хофманн.

Он уже может представить себе подготовку к этому в ближайшем будущем. Его товарищ по команде Леверкузена Гранит Хакка уже этим занимается, отметил он. "Я тоже думал о том, чтобы записаться на курс, но еще не принял решение".

Хофманн, которого не включили в состав на чемпионат Европы национальным тренером Юлианом Нагельсманном, также может представить себе работу в клубах низших лиг: "Иногда я смотрю на друга в Ландеслиге или Вербандслиге. Иногда я думаю: если бы они делали это или то, это имело бы такое большое значение для их игры. Может быть, я все-таки хочу стать тренером. Вопрос в том, должно ли это быть на высшем уровне, или ниже, с сельским клубом, может быть, даже с юношеской командой".

Комиссия может заинтересоваться стремлением Йонаса Хофманна стать тренером после его последних заявлений. Кроме того, если Хофманн решит заняться тренерской деятельностью, он может рассмотреть возможность прохождения курсов по обучению на различных уровнях, в том числе в клубах низших лиг.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно