- Джонас Хофманн считает обучение тренером

Национальный игрок Йонас Хофманн размышляет о карьере футбольного тренера. "Стать тренером — это могло бы быть вариантом", — признался форвард Леверкузена в интервью "Кёльнской городской газете". Он изменил свое мнение по этому вопросу. "Раньше я говорил, что это не для меня, но сейчас, с возрастом, я чувствую, что, возможно, это было бы весело", — сказал 32-летний Хофманн.

Он уже может представить себе подготовку к этому в ближайшем будущем. Его товарищ по команде Леверкузена Гранит Хакка уже этим занимается, отметил он. "Я тоже думал о том, чтобы записаться на курс, но еще не принял решение".

Хофманн, которого не включили в состав на чемпионат Европы национальным тренером Юлианом Нагельсманном, также может представить себе работу в клубах низших лиг: "Иногда я смотрю на друга в Ландеслиге или Вербандслиге. Иногда я думаю: если бы они делали это или то, это имело бы такое большое значение для их игры. Может быть, я все-таки хочу стать тренером. Вопрос в том, должно ли это быть на высшем уровне, или ниже, с сельским клубом, может быть, даже с юношеской командой".

Комиссия может заинтересоваться стремлением Йонаса Хофманна стать тренером после его последних заявлений. Кроме того, если Хофманн решит заняться тренерской деятельностью, он может рассмотреть возможность прохождения курсов по обучению на различных уровнях, в том числе в клубах низших лиг.

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