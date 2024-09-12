Джон Рам оспаривает штрафы, наложенные DP World Tour, когда он выступает за его включение в Кубок Райдера.

Гольфист Джон Рам, как стало известно в среду, заявил, что не планирует оплачивать штрафы, наложенные на него за участие в турнирах LIV Golf, тем самым приближая вероятность того, что команда Европы не сможет рассчитывать на одного из своих ключевых игроков на предстоящем Кубке Райдера.

Рам сыграл решающую роль в победе над командой США в Риме в октябре, но чтобы попасть в команду капитана Люка Дональда на Кубке Райдера в Нью-Йорке, 29-летнему спортсмену необходимо сохранить членство в DP World Tour, ранее известной как Европейский тур.

Чтобы сохранить членство, Рам должен принять участие в трех дополнительных турнирах на этом туре до окончания сезона на чемпионате в Дубае 17 ноября.

Однако Рам рискует быть дисквалифицированным от участия в любом турнире DP World Tour до тех пор, пока не урегулирует или не обжалует штрафы, наложенные на него туром за отказ отказаться от участия в турнирах LIV Golf, совпадающих с их календарем.

Рам должен был оспорить штрафы до полудня по британскому летнему времени (7:00 по восточному времени), чтобы иметь право участвовать в испанском открытом чемпионате в Мадриде 26 сентября. Он подал апелляцию всего за несколько минут до истечения срока.

“У Джона Рама есть нерешенный апелляционный вопрос по штрафам, и в соответствии с регламентом DP World Tour он имеет право участвовать в акционном открытом чемпионате Испании, спонсируемом Мадридом, в этом месяце”, - заявил представитель DP World Tour в заявлении для CNN.

Таким образом, Рам последовал примеру своего товарища по LIV Golf и бывшего коллеги по Кубку Райдера Тайрелла Хаттона, который подал апелляцию на участие в британском мастерс-турнире в августе, чтобы повысить свои шансы на попадание в команду Дональда.

‘Я не фанат штрафов’

Перед финалом регулярного сезона LIV Golf в Чикаго в среду Рам заявил, что планирует принять участие в своем родном турнире.

“Я зарегистрирован на турнир... Но будет ли мне разрешено играть или нет, пока не ясно”, - сказал он журналистам.

“Я не фанат штрафов. Я уже высказывал это. Я не планирую платить штрафы, и мы ведем переговоры о поиске решения”.

Рам также выразил желание принять участие в Alfred Dunhill Links Championship и Andalucia Masters, которые пройдут в Шотландии и Испании соответственно в октябре.

Участие в испанском открытом чемпионате принесет ему необходимое количество выступлений для сохранения членства, а его участие в Олимпийских играх в Париже будет засчитано в равной степени.

Однако у Рама ограниченные возможности. Финал LIV Golf в Далласе исключает его участие в BMW PGA Championship, а его место в рейтинге DP World Tour's Race to Dubai отстает от необходимого топ-50 для участия в двух финальных плей-офф-турнирах в ОАЭ.

Это оставляет только французский открытый чемпионат и Genesis Invitational в Южной Корее, в которых Рам может принять участие в этом сезоне.

‘Рамбо в Кубке Райдера - это монстр’

Товарищ Рама по двум из его трех выступлений в Кубке Райдера, ирландец Шейн Лоури, знаком с его уровнем игры.

Рам сыграл решающую роль в Риме, сделав два eagle во время невероятной трехлучевой заключительной серии, что стало отметкой его трехочкового вклада в победу Европы со счетом 16,5 - 11,5.

“Хочу ли я, чтобы Джон Рам был в команде Кубка Райдера? Да. Должны ли быть предоставлены льготы? Не знаю”, - сказал Лоури журналистам перед ирландским открытым чемпионатом, последним турниром DP World Tour, в среду.

“Я не буду принимать решение. Рамбо в Кубке Райдера - это монстр. Я видел его в двух Кубках Райдера, и он потрясающий. Возможно, нет ничего больше, чем Кубок Райдера, я не так уж и уверен. Посмотрим”.

Рам и Лоури оба были под руководством капитана Падди Харрингтона на Кубке Райдера 2021 года в Уистлинг-Страйтс, Висконсин.

Харрингтон, присоединившийся к Лоури в участии в своем домашнем открытом чемпионате этой неделе, не завидует Дональду в управлении подготовительным периодом к открытию Кубка Райдера 2023 года на Bethpage Black.

“Если меня кто-то знает, я приверженец правил. Знаете, что говорят правила, и следуете им”, - сказал Харрингтон журналистам в среду.

“Я большой поклонник Джона. Но если правила написаны, их нужно соблюдать. Такова жизнь. Это важно для Кубка Райдера, учитывая его значение... Это больше, чем просто матч”.

Несмотря на желание участвовать в турнирах LIV Golf, гольфист Джон Рам должен участвовать в трех дополнительных турнирах DP World Tour, чтобы сохранить членство и гарантировать место в команде Кубка Райдера. В противном случае он рискует быть дисквалифицированным от участия в любом турнире DP World Tour до тех пор, пока не урегулирует или не обжалует штрафы, наложенные на него за участие в турнирах LIV Golf, совпадающих с их календарем.

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