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Джон Легенд выражает свое несогласие с президентом Трампом

 and  James Williams
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Джон Легенд выражает свое несогласие с президентом Трампом

В необычном заявлении бывший президент Дональд Трамп, стремясь вернуть Белый дом, обвинил мигрантов, проживающих в Спрингфилде, в поедании домашних животных. Это утверждение было опровергнуто известным музыкантом Джоном Ленгфордом, уроженцем Спрингфилда. В своем Instagram он заявил: "Никто из нас не ест кошек, никто из нас не ест собак".

Трамп распространил это утверждение во время теледебатов со своей демократической оппоненткой на пост президента Камалой Харрис во вторник. Согласно сообщениям СМИ, это утверждение исходило из вирусного видео, и несколько республиканцев, в том числе напарник Трампа по избирательной кампании Дж.Д. Вэнс, повторяли его в ходе продолжающегося дебатов о миграционной политике.

Ленгфорд в своем обращении коснулся ситуации с миграцией в своем городе. Он отметил, что из-за отсутствия рабочих мест население города значительно сократилось. Однако при президенте Джо Байдене наблюдается рост создания рабочих мест, превышающий текущую рабочую силу города.

Ленгфорд также отметил, что приток гаитянских иммигрантов, обусловленный беспорядками в их родной стране, привел к увеличению населения Спрингфилда на 25%. Это привело к определенным сложностям, таким как необходимость двуязычных услуг. Несмотря на эти сложности, Ленгфорд верил в стремление этих иммигрантов работать и добиваться американской мечты в Спрингфилде.

Он похвалил их трудолюбие, амбиции и более низкий уровень преступности по сравнению с коренными американцами. Ленгфорд был оптимистично настроен в отношении их способности приспособиться и интегрироваться в сообщество со временем. Он завершил свое сообщение, призывая к единству и любви, заявив, что все они стремятся жить и процветать в безопасной среде.

Сенсационные утверждения о пропавших и съеденных домашних животных также были опровергнуты властями Спрингфилда. Губернатор Майк ДеВайн штата Огайо, республиканец, также опроверг утверждение Трампа в интервью "CBS News". ДеВайн подчеркнул, что мэр Спрингфилда, мэр Рю, опроверг эти утверждения, заявив: "Нет доказательств этого. Так что я думаю, мы должны придерживаться того, что говорит мэр. Он знает свой город".

Заявление Трампа во время дебатов вызвало дискуссии среди политиков, и Ленгфорд обратился к нему в Instagram. Он защищал сообщество Спрингфилда, заявив: "Мы ценим развлечения, которые нам предоставляет наша многообразная культура, но мы не едим домашних животных". ДеВайн, поддерживая мэра Рю, заявил, что нет доказательств утверждений Трампа.

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