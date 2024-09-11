Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Как сообщается на странице Департамента полиции метрополии Нашвилла в среду, музыкант якобы сыграл роль в убеждении женщины покинуть выступ над рекой Камберленд и обеспечить ее безопасность.

Начальник полиции Нашвилла Джон Дрейк заявил: "У каждого из нас есть своя роль в обеспечении безопасности друг друга".

Спикер Департамента полиции метрополии Нашвилла сообщил CNN в среду, что они не будут раскрывать имя женщины. Ее доставили в местную больницу для обследования и лечения.

Департамент полиции метрополии Нашвилла также предоставил видео инцидента, записанное, по-видимому, камерой видеонаблюдения, датированное среду. На видео видно, как Бон Джови пересекает мост со своей командой, замечая женщину, цепляющуюся за выступ, обращенной к реке.

Бон Джови, которого сопровождает неопознанный человек, кажется, разговаривает с расстроенной женщиной и в конечном итоге помогает ей вернуться на безопасную сторону выступа. Вскоре после этого он обнимает ее.

CNN связался с представителем Бон Джови для комментария по поводу инцидента.

В среду источник, близкий к ситуации, сообщил CNN, что Бон Джови снимал музыкальное видео на общественном мосту, когда произошел этот случай.

Важный опыт и подготовка Бон Джови в обращении с кризисными ситуациями исходят от его фонда JBJ Soul, который он основал в 2006 году. Как указано на сайте фонда, он посвящен борьбе с голодом, бедностью и бездомностью через различные программы и поддержку местных организаций.

Инцидент привлек внимание как замечательный акт в сфере развлечений, демонстрирующий быстрое мышление и сострадание Бон Джови. Съемки музыкального видео добавили неожиданный элемент в ситуацию, еще больше подчеркивая роль Бон Джови в развлекательной индустрии.

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