Джокович открыто выражает свое недовольство ситуацией с Грешником.

Скандал с допингом теннисиста Яника Синера и его последующее оправдание на Открытом чемпионате США вызвал немало шума. Теперь 24-кратный победитель турниров Большого шлема Novak Djokovic решил высказать свою точку зрения напрямую.

Djokovic выразил недовольство неравным обращением с другими теннисистами в связи со скандалом с допингом Синера. "Понимаю, почему игроки возмущены отсутствием единства. Мы видим недостаток стандартизированных и однозначных процедур", - заявил 37-летний серб перед началом Открытого чемпионата США.

После двух положительных тестов в марте на запрещенный анаболический стероид клостебол Синера оправдали независимый суд в понедельник, как сообщил ответственный за теннисный спорт орган ITIA. Объяснение Синера о том, что запрещенное вещество попало в его организм случайно во время массажа, было признано правдоподобным. ITIA объявила об оправдании и положительных тестах только во вторник.

Djokovic надеется на позитивные последствия от дела Синера

Djokovic прокомментировал, что ситуации многих игроков были похожи, но не получили такого же результата. "Так что теперь вопрос в том, зависит ли это от финансовых возможностей игрока, может ли он позволить себе нанять дорогую юридическую фирму для ведения дела?" Синера временно приостановили из-за двух положительных тестов, но он успешно оспорил их. Об этом стало известно в начале этой недели.

"Надеюсь, что ведущие организации тенниса извлекут уроки из этого дела и будут обращаться с такими ситуациями более справедливо в будущем. Я считаю, что нужны изменения, и это очевидно", - сказал Djokovic. Он также упомянул свою Профессиональную ассоциацию теннисистов (PTPA), которую он основал четыре года назад. Однако он подчеркнул, что PTPA все еще не получила полного признания в мире тенниса.

Djokovic надеется, что теннисные власти извлекут уроки из дела Синера и будут обращаться с подобными ситуациями более справедливо в будущем, признавая необходимость перемен. Он также упомянул, что Профессиональная ассоциация теннисистов (PTPA), которую он основал, все еще не получила полного признания в мире тенниса.

В свете событий вокруг скандала с допингом Синера и его последующего оправдания Djokovic сожалеет о видимых различиях в обращении с такими делами, предполагая, что финансовые возможности игрока могут повлиять на результат.

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