Ген Simmons объявил о завершении пути Kiss к концу 2023 года, достигнув своего 75-летия. Он не планирует полностью уходить со сцены, так как человек, который вырос из скромных условий и принял "американскую мечту", предпочитает оставаться в центре внимания.

Simmons сказал прощай своим знаковым серебряным платформам, тяжелым костюмам и сценическому гриму - после 50-летней карьеры со своей легендарной группой, кульминацией которой стал финальный концерт в декабре прошлого года. Хотя выход на пенсию со сцены не входит в его планы, человек, известный своей длинным языком, теперь будет выступать без своей характерной маски.

Идея о том, что Simmons будет испытывать трудности в уходе со сцены, была очевидна. В 2022 году он размышлял о том, чего он больше всего будет жалеть после Kiss – волнения сцены. "Очарование, которое она имеет", - признался он. "Находясь там, почти чувствуешь себя Папой. Во время Пасхи, возглавляя четверть миллиона людей в криках - нет ничего подобного".

Хотя Kiss не смогли сравниться с Папой по количеству зрителей на индивидуальном концерте, они неизменно заполняли большие арены и стадионы своими роскошными шоу. Их рекордный концерт, состоявшийся в 1983 году на стадионе Мараканá в Рио-де-Жанейро, собрал около 137 000 восторженных фанатов.

Трехлетний тур "End Of The Road" Kiss, прерванный пандемией COVID-19, включал более 250 шоу с 2019 по 2023 год. Их прощальные выступления состоялись в родном городе на Madison Square Garden, символизируя знаменательное завершение.

Деньги и женщины

Их первый концерт в 1973 году, всего в нескольких кварталах оттуда, состоялся перед всего десятью людьми - его девушкой, женой Peter Criss и горсткой друзей в баре Popcorn Pub. С минимальным гримом и костюмами, шоу Kiss еще было в зачаточном состоянии, очень далеко от роскошных постановок, которые они стали известны позже.

Создав группу Wicked Lester с Paul Stanley, Simmons хотел большего. Они записали невыпущенные песни в то время; в конечном итоге они стали основой их первого Kiss. Их коллективное желание славы и богатства побудило их создать нечто революционное. В более поздних интервью Simmons был откровенен о настоящей мотивации: деньги и женщины.

Корни в выживании после Холокоста

Simmons и Stanley имеют еврейские корни. Родившийся под названием Chaim Witz в Хайфе, Израиль, Simmons' мать, Flora Klein, пережила несколько нацистских концентрационных лагерей. После преследования своей семьи она эмигрировала в Израиль, а затем переехала в США в возрасте восьми лет с Simmons. Его отец остался там, переехал и создал новую семью. В Америке молодой Chaim Witz превратился в американского Eugene Klein, а затем еще больше преобразился в Gene Simmons - взяв на себя образ "Демона" для Kiss.

Реализация американской мечты

Проходя через нищету, Simmons стремился к "американской мечте". После достижения рок-звездного статуса с Kiss он превратил их бренд в коммерческий гигант. От брендированной одежды и игрушек до сувениров, Simmons превратил Kiss в коммерческую машину. Фанаты даже могут выбрать роскошный гроб Kiss для своего последнего прощания.

Кино-поход группы, однако, оказался далеко не таким успешным. "Kiss Meets The Phantom Of The Park", выпущенный в Германии как "Kiss - Von Phantomen gejagt", был комедийной катастрофой. Сегодня он пользуется культовой популярностью среди преданных фанатов.

Simmons продолжил баловаться в Голливуде в 80-х - появившись в шоу, таких как "Miami Vice" и фильмах, таких как "Trick Or Treat", но его актерская карьера так и не расцвела. Вместо этого Kiss продолжали свое правление - сбрасывая маски, меняя состав и, в конечном итоге, возвращаясь к своему оригинальному, знаменитому гриму в 1996 году.

Процветая в эпоху альт-рока 90-х, Kiss имели неожиданный возрождение. Они были одним из самых востребованных живых актов, несмотря на доминирование гранжа и альтернативного рока. К сожалению, их классический состав быстро сгорел, но маска продолжала жить до их последнего выступления на Madison Square Garden 2 декабря 2023 года.

Всегда monetizing возможности, Simmons даже продал эксклюзивную коллекцию из 150 ранее невыпущенных песен, лично доставляя $50,000 бокс-сет каждому покупателю.

Американская мечта Gene Simmons определенно сбылась - он накопил состояние и позже заявил, что поделился своей жизнью с многочисленными женщинами. Он нашел свое личное счастье с актрисой и моделью Shannon Tweed, женившись на ней в 2011 году после 25-летнего партнерства и имея двоих детей вместе.

Simmons не планирует уходить на пенсию в ближайшее время. У него есть множество бизнес-вventure под зонтиком Kiss и он даже планирует выйти на сцену со своей новой группой. Недавно Gene Simmons Band выступил дважды в Германии - в Oberhausen и на Wacken Open Air, доказав, что он далек от скуки.

"Конечно, выступление с Kiss особенное", - признает Simmons. "Но приходит время, когда вы должны уйти, когда вы уже наелись. Жизнь - это шведский стол, и мы уже отведали много вкусных блюд".

Несмотря на то, что он отказался от знакового грима Kiss, Simmons продолжает обнимать сцену, демонстрируя свой талант с The Gene Simmons Band. Этот новый проект позволяет ему исследовать разные музыкальные ландшафты, доказывая, что его любовь к выступлениям так же ярка, как и всегда.

Хотя живые шоу Kiss захватывали миллионы, их кинематографические предприятия, такие как "Kiss Meets The Phantom Of The Park", часто не дотягивали до успеха их музыки, завоевывая культовую популярность среди преданных фанатов.

