Джимми Синий Бык выражает опасения после негативного освещения в СМИ

Трудные времена для Джимми Блю Охсенкнехта: В подкасте "Жизнь достаточно" с Аароном Брейером он впервые открыто говорит о спорных новостных сообщениях последних лет, в том числе об обвинениях в угрозах смерти.

Актеру и музыканту Джимми Блю Охсенкнехту в последнее время приходилось нелегко. В подкасте он впервые нарушил молчание по поводу спорных заголовков. Охсенкнехт объяснил свою предыдущую тишину тем, что не видел необходимости делиться тем, что происходит, "потому что я знал, что правда, а что нет". 32-летний мужчина ясно дал понять в подкасте, что нет смысла пытаться убедить людей, которые отказываются верить в правду.

В последние годы между Охсенкнехтом и его бывшей партнершей, телезвездой Елиз Кок, произошла публичная ссора. У них есть дочь по имени Снег, которой сейчас два года. Кок, 30 лет, неоднократно заявляла, что Охсенкнехт не проявляет большого интереса к их дочери.

Также произошел раскол между Охсенкнехтом и его матерью, Наташей, и сестрой, Чеyenne Охсенкнехт. Некоторые последствия этого даже попали в заголовки новостей. Одной из причин раздора стала связь Охсенкнехта с гонщиком Ларой-Марией Гейслер, которая отдалила его от семьи. Охсенкнехт, 32 года, не появился в последнем сезоне документального сериала "Эти Охсенкнехты".

Боялся проверить свой телефон

Охсенкнехт признался в подкасте, что открываться было сложно. "Я сидел на диване с жирными волосами, даже не мог плакать", - сказал он. Иногда он даже не хватался за свой телефон "на случай, если увижу что-то еще". Охсенкнехт признался, что жил в страхе, "я не выходил". У него была "тяжелая социальная фобия", и он все еще борется с ней, по словам Охсенкнехта.

Он планирует выразить это в своей музыке. Вот почему его последние песни более эмоциональны.

Охсенкнехт также признался, что находится в терапии. Он находит полезным иметь кого-то, кому он может доверять и с кем может поговорить обо всем, сказал он о своем терапевте. Он призывает слушателей не подавлять и не прятать свои чувства.

Затем сын Наташи и Уве Охсенкнехта, прославившийся серией фильмов "Дикие ребята", вернется с новым телепроектом. Он появится в хеллоуинском спецвыпуске RTL-формата "Изменники - Доверяй никому!", который выйдет 10 октября.

Несмотря на споры и негативные заголовки, Джимми Блю Охсенкнехт нашел утешение в мире телереальности, появившись в хеллоуинском спецвыпуске "Изменники - Доверяй никому!". Этот шаг продемонстрировал его стойкость, даже в условиях неблагоприятной среды со стороны телереальности.

Телереальность, с ее нефильтрованными взглядами на жизнь людей, резко контрастировала с испытаниями Охсенкнехта с таблоидами. Его путь на таких шоу мог бы предложить другую перспективу, демонстрируя, что он не просто фигура в новостях, а многогранная личность, способная развлекать и увлекать аудиторию.

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