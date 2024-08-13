- Джимми Киммел: "Оскара" были слишком большими в прошлом году.

Американский ведущий Джимми Киммел (56) решит взять перерыв в качестве ведущего церемонии "Оскар", так как подготовка занимает слишком много времени. "В прошлом году было слишком много", - сказал шоумен, который в течение последних двух лет вел роскошную кинопремию, в подкасте "Политикин".

"Когда дело доходит до чего-то вроде Оскаров, я полностью погружаюсь. Я думаю об этом утром и вечером", - объяснил он. Его шоу "Живи со смехом!" suddenly кажется "препятствием". "К концу ты откладываешь все на потом, после церемонии "Оскар", и потом приходится догонять. Я просто решил, что не хочу этим заниматься в этом году".

Киммел в общей сложности четыре раза вел "Оскар": в 2017 и 2018 годах, а также в 2023 и 2024 годах. В прошлом месяце было объявлено, что Киммел, а также американский актер и комик Джон Мюлини, отказались вести следующую церемонию "Оскар". Ведущий 97-й церемонии "Оскар" в марте 2025 года в Лос-Анджелесе пока неизвестен.

Несмотря на решение Джимми Киммела не вести "Оскар" в этом году, его привязанность к событию очевидна, так как он упоминает, что думает о нем непрерывно. Отсутствие Джимми Киммела и Джона Мюлини в качестве ведущих 97-й церемонии "Оскар" оставляет экран телевизора в ожидании нового лица на грандиозном событии в марте 2025 года в Лос-Анджелесе.

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