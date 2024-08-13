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ОбществоНовости" Оскары "

Джимми Киммел объявляет о своем перерыве на "Оскаре"

 and  Viktoriya Miller
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Джимми Киммел объявляет о своем перерыве на "Оскаре"

Конфликт между Джимми Киммелом и Дональдом Трампом в марте поднял рейтинг телезрителей церемонии вручения "Оскаров". Тем не менее, ведущий не будет возглавлять шоу в следующем году. Он объясняет почему.

Американский ведущий Джимми Киммел хочет сделать перерыв в ведении "Оскаров", так как подготовка занимает слишком много времени. "В прошлом году было слишком много", - сказал артист, который в течение последних двух лет вел роскошный киногала, в подкасте "Politickin".

"Когда дело доходит до чего-то вроде "Оскаров", я полностью погружаюсь. Я думаю об этом с утра до ночи", - сказал он. Его шоу "Jimmy Kimmel Live!" внезапно кажется "препятствием". "В конце концов, вы откладываете все до после церемонии "Оскаров", а затем приходится догонять". Он просто решил: "Я не хочу этим заниматься в этом году".

В прошлом месяце было объявлено, что Киммел, а также американский актер и комик Джон Мюлини, отказались вести следующие "Оскары". Кто будет вести 97-ю церемонию вручения "Оскаров" в марте 2025 года в Лос-Анджелесе, пока неизвестно.

Киммел вел "Оскары" в общей сложности четыре раза: в 2017 и 2018 годах, а также в 2023 и 2024 годах. Его выступление в 2024 году добилось самого высокого рейтинга за четыре года, с 19,5 миллионами зрителей, согласно "People". Его обмен с Дональдом Трампом остался особенно памятным.

Конфликт с Трампом на "Оскарах" 2024 года

Трамп, по-видимому, смотрел церемонию дома и оскорблял ведущего Киммела на своем онлайн-ресурсе Truth Social во время трансляции. Однако ведущий "Оскаров" не остался в стороне. С шумными аплодисментами зрителей в театре Dolby он прочитал пост Трампа и ответил остроумной репликой.

"Я только что получил отзыв", - начал Киммел, держа в руках смартфон на сцене "Оскаров". Затем он процитировал оскорбительный пост Трампа: "Был ли когда-нибудь худший ведущий, чем Джимми Киммел на "Оскарах"? Его вступительное слово было таким, как будто средний человек пытается стать кем-то, кем он никогда не был и не будет".

Затем Киммел шутливо поблагодарил бывшего президента США за просмотр и спросил на английском: "Не пора ли тебе в тюрьму?", что свободно переводится как: "Неужели ты не должен быть в тюрьме к этому времени?".

Джимми Киммел упомянул свой памятный конфликт с Дональдом Трампом во время "Оскаров", который способствовал увеличению зрительской аудитории церемонии в том году. Несмотря на отказ вести "Оскары" в 2025 году, Киммел выразил, что его обмен с Трампом остался ярким моментом в его многократном ведении престижной кинопремии.

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