- Джим Готфридссон покинет клуб по окончании сезона.

Звезда гандбола Джим Готфридссон покинет SG Flensburg-Handewitt в сезоне 2024/25, как объявил клуб в пресс-релизе. В нем говорится, что Готфридссон жаждет захватывающего нового проекта. Как стало известно из его Instagram, шведский игрок присоединится к венгерскому гранду Pick Szeged летом следующего года.

"Я хотел объявить о своем решении заранее, чтобы полностью насладиться своим последним сезоном в Фленсбурге", - сказал Готфридссон, который носит форму клуба с 2013 года. Тренер Фленсбурга Николе Кrickau прокомментировал: "Джим - легенда Фленсбурга и провел здесь фантастическую карьеру. Мы рады, что проведем вместе еще один сезон". Новый сезон для северных немцев начнется 6 сентября в 20:00 (CEST) домашним матчем против HC Erlangen.

Решение Готфридссона покинуть SG Flensburg-Handewitt поставит точку на его девятилетней карьере в клубе. После ухода знаменитый шведский гандболист продолжит карьеру в Pick Szeged.

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