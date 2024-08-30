- Джентльмен в Лондоне отбывает четыре месяца тюрьмы за "выступление в подъезде".

В Лондоне мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы за съемку частной жизни. Он тайно записал видео под юбкой женщины в Британском музее, как сообщает BBC. К счастью, полицейский, находившийся в музее, заметил это неприятное происшествие 19 августа и вместе с персоналом музея задержал мужчину. В его мобильном устройстве обнаружили аналогичные записи того же дня, и правоохранительные органы призывают других возможных жертв выступить вперед.

Подозреваемый признал свою вину. Акт тайной съемки или фотографирования под чужой юбкой (так называемое "подсматривание") был криминализирован в Англии и Уэльсе в 2019 году. На август 2023 года было выявлено более 1150 таких случаев, и многие жертвы были несовершеннолетними.

Приговор мужчине был вынесен в суде недалеко от Британского музея, что отражает серьезность его преступления. Несмотря на усилия по предотвращению подобных инцидентов, подсматривание по-прежнему является проблемой в популярных туристических местах, таких как Британский музей.

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